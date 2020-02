Roldán considera que «no és il·legal» que Cs tingui un membre de la JEC d'assessor

"S'inventen aquestes notícies que ni tan sols són noves", ha afegit davant de la insistència dels periodistes, que preguntaven si considerava ètic que Betancor compaginés ambdós càrrecs com ha publicat eldiario.es. Roldán ha insistit a assegurar que en desconeix els detalls per poder opinar, però ha titllat d'"autèntica vergonya" haver d'"escoltar lliçons d'ètica d'un fugit de la justícia que pretenia nomenar els jutges a dit", en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Si hi hagués una relació entre el senyor Betancor i Cs no seria il·legal i no hi ha més tema a comentar. A mi el que em preocuparia és que fos il·legal", ha conclòs.Sí que s'ha pronunciat ha sigut sobre la taula de diàleg Estat-Generalitat que ahir es va inaugurar a Madrid encapçalada per Torra i pel president espanyol, Pedro Sánchez. Roldán ha criticat la trobada en creure que Sánchez "va seguir al peu de la lletra el guió separatista" i va rebre Torra "amb honors d'estat" com si fos "una cimera entre dos països sobirans". "El que va fer és regalar al separatisme la imatge que buscava", ha afegit.