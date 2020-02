Fiscalia veu «cridaner» que els presos independentistes rebessin 2.300 visites d'autoritats el 2018

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha qualificat de ''cridaner'' el fet que els presos independentistes rebessin 2.300 visites d'autoritats el 2018, mentre estaven en presó preventiva a Catalunya. Ho ha explicat durant la presentació de la memòria de la fiscalia a la comissió de Justícia on Bañeres ha negat un ''biaix ideològic'' en incloure-hi aquesta dada perquè considera que ''no hi ha dubte'' que aquestes visites poden alterar el ''règim de la presó''. Bañeres també ha posat en qüestió el segon grau dels polítics presos perquè considera que si els interns estan en situació d'estar ''perfectament adaptats'' per a la vida en llibertat, ''el raonable'' seria estar classificats en tercer grau.

El fiscal superior creu que ''no és freqüent'' que presos amb una pena tan llarga puguin gaudir tan aviat de permisos i beneficis i que per aquest motiu, la fiscalia s'ha oposat a les peticions dels condemnats.Bañeres ha defensat que el fiscal sempre ha actuat com ho faria ''amb qualsevol altre reclús'' a l'hora de tramitar o aprovar els permisos. El fiscal superior però, ha especificat que en general, es parteix de dos aspectes fonamentals com són haver acceptat, per part del pres, que s'ha comès un delicte i un comportament ''diferent' en cas de trobar-se en una situació similar, i per això creu que ''no és freqüent'' atorgar aquests permisos en presos amb ''penes llargues privatives de llibertat'' quan la part de la pena que s'ha complert és ''tan just''.El fiscal superior ha argumentat l'oposició als permisos pel fet que considera que si els presos estan en situació d'estar ''perfectament adaptats a la vida en llibertat'', ''el raonable'' hagués estat classificar-los en tercer grau, segons el que marca la llei de vigilància penitenciària. Bañeres ha recalcat però que aquesta llei ''adverteix'' que ningú no ha d'estar classificat en un grau ''diferent al que li correspon''.Per això, Bañeres veu també ''raonable'' que el ministeri fiscal s'hagi oposat als permisos i ha assegurat que no ''parla'' de renunciar a ''creences o ideologies'', sinó que tracta a tothom ''per igual''.Bañeres també ha explicat que fins abans de Nadal, uns 50 fiscals han marxat de Catalunya per exercir a algun altre lloc de l'Estat. Ha explicat que són la majoria joves i ha explicat que les ''turbulències'' polítiques poden ser un factor, però que ''no es pot dir que sigui l'únic'', referint-se a l'origen d'algun d'ells, factors econòmics o altres.