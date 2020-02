Junqueras i Romeva podran sortir de la presó per treballar tres dies a la setmana

Nova aplicació de l'article 100.2 del règim penitenciari entre els presos polítics independentistes. Oriol Junqueras, president d'ERC, i Raül Romeva, exconseller d'Acció Exterior i també dirigent dels republicans, podran sortir de Lledoners tres dies a la setmana durant sis hores per treballar. Junqueras compleix una condemna de 13 anys de presó per sedició, mentre que el Tribunal Suprem li va imposar a Romeva un any menys de privació de llibertat pel mateix delicte després del judici de l'1-O.L'article 100.2 és la via que estan fent servir els presos per anar sortint dels centres penitenciaris un cop condemnats. Tots ells es troben emmarcats en el segon grau, però és la conselleria de Justícia qui pot avalar que surtin per treballar o exercir un voluntariat. És el camí que han seguit, per exemple, Dolors Bassa i Carme Forcadell - que tenen cura d'un familiar -, i també Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Joaquim Forn.En el cas de Cuixart, treballa a la seva empresa , mentre que Sànchez es va estrenar aquesta setmana en tasques de voluntariat a Barcelona . A banda, tots dos han tingut accés ja a permisos penitenciaris, als quals la Fiscalia s'hi havia oposat. Pel que fa a Forn, Mediapro l'ha contractat al seu departament legal . Josep Rull i Jordi Turull estan ultimant els detalls per tal d'acollir-se a aquesta via.La Junta de Tractament de Lledoners ha autoritzat Junqueras i Romeva a acollir-se al 100.2, i la decisió final està en mans del jutge de vigilància penitenciària. La Fiscalia va obrir la porta, la setmana passada, a portar al Suprem l'aplicació d'aquest article perquè el considera un "tercer grau encobert", però les defenses insisteixen que l'alt tribunal espanyol no té res a dir en aquest aspecte.

