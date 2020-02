VÍDEO Els ultres del Wolverhampton s'enfronten a la Guàrdia Urbana de Barcelona

Uns 300 aficionats anglesos del Wolverhampton, l'equip de futbol que aquest dijous jugarà contra l'Espanyol, han protagonitzat aldarulls al voltant de les dotze de la matinada a la plaça Reial de Barcelona. Diversos equips de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han desplaçat al lloc dels fets per disgregar la massa de gent que hi havia a l'interior de la Placa.Durant l'acció cinc agents han resultat ferits lleus per llançament d'objectes i agressions i s'ha detingut a un dels aficionats per atemptat a l'auroritat, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona. El sindicat CSIF ha denunciat "falta de previsió" de la Urbana i els Mossos d'Esquadra.

