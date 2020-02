La taula de diàleg no dona treva a les divergències entre JxCat i ERC

La primera reunió de la taula de diàleg va servir per maquillar el desacord per seguir avançant en la negociació, que totes les parts assumeixen com a llarga, complexa i emmarcada en el context electoral a Catalunya. L'endemà de la trobada a la Moncloa, lluny de la cosmètica protocol·lària del dia anterior , Junts per Catalunya (JxCat) i ERC -encara socis de Govern- van evidenciar un cop més les discrepàncies estratègiques. Aquesta vegada, arran del sostre de despesa i de dèficit al Congrés dels Diputats, una votació que constitueix el primer pas cap a l'elaboració dels pressupostos.Les dues formacions s'han posicionat de manera diferent sobre les dues qüestions, tal com ja va passar en la investidura de Pedro Sánchez. La votació era rellevant, perquè suposa donar aire al govern del PSOE, i perquè permetia posar el termòmetre a com es prenia l'independentisme la imatge, inèdita, de les dues delegacions assegudes a la sala Tàpies de la Moncloa . I, per ara, no ha canviat res: ERC segueix donant aire a Sánchez, i JxCat -no sense debat intern- es manté en la negativa a un suport que considera "gratuït". Termes amb reminiscències de la investidura celebrada al gener.Aquesta vegada també han aflorat les acusacions de "deslleialtat", en aquest cas verbalitzades per fonts d'ERC . El grup que comanda Gabriel Rufián sosté que JxCat ha canviat el sentit del vot quan a la cúpula de la formació -assenyalant directament a Waterloo, és a dir, a Carles Puigdemont- s'ha assabentat de l'abstenció republicana. És per això que, segons les mateixes fonts, ERC no compartirà amb els seus socis a Catalunya el sentit del vot en futures intervencions. Més desconfiança.En tot cas, però, la votació matinal no ha estat tranquil·la dins les files de JxCat, on conviuen l'ànima més propera a Quim Torra i a Puigdemont -sector liderat per Laura Borràs i Míriam Nogueras- i una més favorable al diàleg sense matisos, com representa, entre d'altres, Ferran Bel. El portaveu econòmic al Congrés, que també és secretari d'organització del PDECat, ha arrencat un discurs des del faristol que deixava oberta la porta a l'abstenció, però finalment han votat en contra. Les converses, intenses, s'han viscut també dins l'hemicicle. "Ja veurem quins fruits dona el diàleg, però no beneirem res si no tenim cap garantia de compliment", ha indicat Borràs a la sortida.En canvi, des de primera hora ERC ha anat deixant clar que el sostre de despesa comptaria amb la seva abstenció. "Nosaltres complim els acords", ha assenyalat Rufián. "Es tracta de donar un marge de confiança per a què el diàleg i la negociació puguin avançar", ha indicat després el diputat Joan Margall, ja des del faristol. JxCat ha esperat fins a última hora un gest del govern espanyol amb l'IVA que es deu del 2017 a Catalunya, més de 440 milions d'euros, però no ha arribat. Amb tot, però, Bel ha indicat que el vot d'avui no pressuposa res de cara als comptes, tot i que la posició majoritària a la cúpula de JxCat passa per mantenir alt el nivell d'exigència amb el PSOE.Diversos protagonistes de la taula de dimecres, que ara serà mensual, han anat apareixent als mitjans per valorar-ne l'arrencada. "Vivim en realitats diferents pel que fa a l'origen, la naturalesa i la solució del conflicte", ha assenyalat Elsa Artadi, de JxCat. "Ja tenim el sit, ara toca el talk", ha volgut resumir el conseller Jordi Puigneró. Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha ressaltat que la delegació espanyola -especialment la vicepresidenta Carmen Calvo- va preguntar si resolent la situació de presos i exiliats n'hi hauria prou, i que la part catalana va respondre que el conflicte persistiria. De moment, la Moncloa s'escuda en la necessitat de trobar "fórmules imaginatives".Fonts de Presidència recalcaven a la sortida de la trobada que no podien sentir-se "contents", tot i que celebraven el "nivell de preparació" de la delegació catalana. El problema, sostenien les mateixes fonts, és que no hi havia hagut "cap resposta" política concreta a l'autodeterminació i l'amnistia. L'objectiu, recalcava avui María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, portaveu del govern espanyol i integrant de la taula, és trobar la manera de "satisfer" els catalans perquè no apostin per la independència."Som on volíem", remarquen a ERC, on senten com a seva la constitució de la mesa. Ara es necessita "concreció", detallava Torra des de Lisboa, on ha inaugurat la delegació de la Generalitat reoberta després del 155. La setmana haurà estat moguda per al president, amb Madrid, Portugal i Perpinyà, on es desplaçarà dissabte per assistir a l'acte del Consell per la República . Una demostració de força de l'exili -i de Puigdemont- en plena arrencada del diàleg i amb la precampanya catalana en marxa. No hi ha treva.

