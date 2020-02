Desnonada la veïna de Breda de 78 anys al tercer intent i amb tres furgones del Mossos

La gent de Breda va anar dos cops a aturar aquesta vergonya... Avui s'han presentat sense avisar i ho han aconseguit... Maleïts siguin els responsables.

I no em refereixo només a la policia. Parlo de la merda de @CasaReal i tot el que va per sota. Maleïts. https://t.co/YLoMrUbAtm — Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) February 27, 2020

Emilia Moreno i el seu fill la setmana passada Foto: ACN

Una setmana després que el magistrat del Jutjat de Primera Instància de Santa Coloma de Farners decretés amb data oberta el desnonament d'Emilia Moreno, els Mossos d'Esquadra han executat la sentència aquest matí i la veïna de Breda, de 78 anys d'edat, ha hagut de marxar de la casa on vivia des de feina cinquanta-quatre anys. El motiu: el seu marit havia avalat amb la casa una hipoteca del seu fill, que després no va poder pagar. Aquesta vegada, la tercera que ho han intentat, ha estat la vençuda.La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Baix Montseny (PAHC) ha fet una crida a primera hora d'aquest matí per intentar aturar el desnonament per tercera vegada des del passat mes de novembre però no ha estat possible davant la presència de tres furgones dels ARRO que s'han presentat a primera hora d'aquest matí a l'avinguda de Pere Ribot de Breda per fer efectiu el desnonament.El desnonament d'Emilia Moreno s'havia aturat els dies 28 de novembre de 2019 per primera vegada i el 20 de febrer d'aquest any 2020 per segon cop. Després dels dos intents fallits, el magistrat va decidir fer el desnonament amb data oberta , és a dir sense avisar del dia que es farà efectiu. Aquest tipus de desnonaments es van prohibir per llei el 5 de març de l'any passat.Una vegada desnonada les reaccions a través de les xarxes socials han estat molt dures contra el sistema i els polítics i, en especial la d'Albano-Dante Fachín "Maleïts siguin els responsables. I no em refereixo només a la policia. Parlo de la merda de Casa Real i tot el que va per sota. Maleïts", ha dit en una piulada.

