ERC considera «deslleial» l'actuació de JxCat en la votació del sostre de despesa

ERC considera "deslleial" l'actuació de JxCat a la votació del sostre de despesa i la senda de dèficit d'aquest dijous al Congrés. Segons fonts republicanes, JxCat ha canviat el sentit del vot després de que Waterloo s'assabentés que ERC s'abstindria. Les mateixes fonts asseguren que no tenen intenció de tornar a anticipar què votaran a la cambra baixa als seus socis de govern a Catalunya.El govern espanyol ha pogut fer el primer pas en el camí per aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció d'ERC, que l'ha justificat per donar un "un marge de confiança per a què el diàleg i la negociació puguin avançar".JxCat ha justificat el seu vot negatiu al sostre de despesa pel govern espanyol assegurant que havia posat sobre la taula "condicions molt raonables" i que l'executiu de Pedro Sánchez no li les ha acceptat. A més, han volgut deslligar la votació de la taula de diàleg i del resultat de la primera reunió, celebrada dimecres a La Moncloa

