Els catalans, els més satisfets amb el govern Sánchez... però sense esperar canvis territorials

Els catalans tenen uns sentiments contradictoris amb Pedro Sánchez i el seu nou govern. Segons el baròmetre de febrer del CIS, Catalunya és el territori més satisfet i amb més expectatives en l'executiu de PSOE i Podem, però, a la vegada, té poca esperança en el president espanyol i confia poc que canviï la relació territorial respecte Mariano Rajoy. Unes bones sensacions, en tot cas, que ajuden a explicar que ara el PSC hi guanyaria les eleccions estatals , mentre que l'independentisme retrocediria.Tal i com evidencia el gràfic superior, els enquestats a Catalunya són els que, en major mesura, veuen bé o molt bé l'acord de govern entre els socialistes i la formació de Pablo Iglesias. Agrupen el 50,7%, molt per sobre que la mitjana del 35,6% estatal i quasi empatat amb el 50,6% del País Basc, l'altre territori amb més expectatives amb els nous inquilins de la Moncloa. En relació a la composició de l'executiu, la bona impressió a Catalunya assoleix el 46,4% de les respostes, molt per damunt del 31,2% de mitjana i de qualsevol altre territori.Igualment, un 63,2% de catalans té esperança que els integrants de l'executiu espanyol "aconsegueixin els seus objectius i millorin les coses en el país", quasi 20 punts més que el conjunt de la mostra. En tot cas, cal tenir en compte que l'opció alternativa del CIS era de "temor davant les concessions a l'independentisme i l'empitjorament de les coses", sentiment que té un 37,7% dels espanyols i un 18,8% dels catalans.Aquests nivells d'aval responen a que els votants independentistes tenen majoritàriament també en relativa bona consideració a Sánchez i al seu equip. Un 59,7% dels electors d'ERC i un 48,9% dels de JxCat veuen bé o molt bé la coalició de govern, per tan sols un 5,6% dels republicans que la jutgen dolenta o molt dolenta i cap dels enquestats de l'espai postconvergent entrevistat -malgrat el vot en contra d'aquest dijous al primer tràmit dels pressupostos -. A l'entorn del 75% dels dos electorats, a més, tenen esperança en què aconsegueixi els objectius marcats.Catalunya és també el territori on més es creu que la situació anirà millor que amb Rajoy. Ho pensen un 64,7% dels enquestats, només comparable amb el 65,8% basc i molt per sobre de la mitjana estatal del 43,7%. I malgrat això, quan es concreta en què millorarà la situació, la confiança es difumina, ja que els catalans preveuen pocs canvis en política econòmica o relacions europees. Tan sols en política social, un 52,2% espera canvis.Quant a la relació de l'Estat amb Catalunya, només un 35,7% de catalans creu que hi haurà canvis respecte l'època de Rajoy -un 88,8% dels quals, cap a millor-, mentre que un 51,8% no n'espera massa o gens. A nivell estatal, un major percentatge preveu canvis pel que fa a Catalunya, un 42,1%. I això que un 50,7% dels enquestats al país afirma que la resolució del procés ha de ser una de les tres principals prioritats del govern espanyol, molt per sobre del 28,4% del conjunt de l'enquesta, que veu més rellevant la precarietat i l'atur o la situació econòmica.Pel que fa a la valoració concreta de Sánchez, els catalans són, juntament amb els bascos, els que més nota li posen, un 5,2 -en una escala d'1 a 10-, davant del 4,5 de mitjana. La majoria dels votants d'ERC i JxCat, a més, també l'aproven. I, malgrat tot, el nivell de confiança que transmet és limitada.Només un 2,5% de catalans té molta confiança en el president espanyol, mentre que un 30,8% n'hi té bastant. En conjunt, tan sols un terç de les respostes denoten certa confiança, escassament per sobre del 31% estatal i molt per sota del 41,1% basc. En canvi, un 63,6% catalans té poca o gens de confiança en Sánchez. En aquest cas, la confiança dels electors d'ERC (22,2%) i JxCat (9,3%) és també força baixa. Potser hi té alguna cosa a veure les divergències notables en el punt de partida de les negociacions entre governs

