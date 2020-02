MAPA Els afectats per coronavirus arreu del món, en temps real

El brot de coronavirus està invertint la tendència: mentre la Xina està cada vegada més a prop de controlar-lo , el Covid-19 s'està fent fort a Europa i a Amèrica. Aquesta setmana ha irromput a Catalunya i a la restat de l'Estat, on ja hi ha registrats una quinzena de casos, un d'ells greu El brot avança, per ara, imparable. La informació al minut i al detall sobre l'epidèmia es pot seguir, a part de a NacióDigital , en un mapa interactiu creat per investigadors de la Universitat Johns Hopkins, als Estats Units, que fa un seguiment de tots els casos de coronavirus a nivell mundial.El mapa interactiu no només permet veure la ubicació sinó que també inclou un comptador dels malalts per país, dels morts, i també de les persones que s'han recuperat. La majoria dels afectats estan situats a la Xina. De les més de dues mil morts que s'han produït a causa d'aquesta epidèmia, el 99% s'han concentrat al mateix país.

