Brussel·les considera que tancar fronteres és ineficaç contra el coronavirus

Tancar fronteres és una mesura ineficaç contra el coronavirus. Això és el que defensen fonts de la Unió Europea, que aposten per la quarantena com a mesura més apropiada per combatre el brot.Segons fonts comunitàries, una reunió d'experts celebrada aquest dijous ha arribat a la conclusió que, ara per ara, tancar fronteres seria contraproduent, i aposten per la quarantena com a mesura "molt més eficaç" per combatre el coronavirus.Segons les mateixes fonts, el risc que el brot s'estengui per Europa és baix. Fins ara, s'han detectat casos de coronavirus en 15 estats europeus, amb un total de 14 morts i prop de 500 positius. Itàlia és de lluny on les xifres són més elevades, amb 12 morts i més de 400 casos.Itàlia i França són els únics estats europeus on s'han registrat morts, 12 i dues respectivament. A nivell mundial, Itàlia és el tercer estat amb més casos, només per darrere de la Xina i Corea del Sud. La majoria dels contagis a Itàlia han estat dins del país, mentre que en el cas dels altres estats europeus els positius han estat importats.Segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, el segon estat europeu on s'han detectat més casos és Alemanya, amb 21, seguida de França (17), Espanya (14) i el Regne Unit (13). A Finlàndia, Àustria, Suècia i Croàcia hi ha dos casos, mentre que a Dinamarca, Bèlgica, Romania, Noruega, Grècia i Suïssa se n'ha detectat un.Per primer cop aquest dimecres, l'Organització Mundial de la Salut va admetre que el virus s'estenia més ràpidament fora de la Xina, on es va originar. Les ayuroritats xineses, de fet, confien a tenir el virus control·lat en dos mesos . A nivell mundial, s'han detectat més de 80.000 casos en uns 40 països i han mort prop de 2.900 persones. La majoria dels casos segueixen sent a la Xina.Fonts de la Unió Europea asseguren que no tenen constància que cap estat tingui la intenció de reintroduir controls fronterers. Segons les regles de l'espai Schengen, els estats membres poden reintroduir els controls en les fronteres amb altres estats del bloc "per raons de política pública o de seguretat interna".La reintroducció de controls ha de ser notificada a Brussel·les, segons estableixen les normes comunitàries. La Comissió Europea, però, no pot vetar aquesta opció en cas que un estat decideixi fer-ho.A més, les mateixes fonts han admès que no coneixen tots els procediments que estan utilitzant els diferents estats per contenir el coronavirus. Amb tot, han apostat per la quarantena com a mesura més eficaç. "Els virus no s'aturen a les fronteres", apunten fonts comunitàries.

