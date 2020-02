​Enxampen un cotxe circulant a 205 km/h a la C-17 a Osona

Un home de 37 anys, veí de la Garriga, ha estat enxampant circulant per la C-17 a 205 km/h a Tona (Osona), en un tram limitat a 100 km/h. Els fets van tenir lloc aquest dimarts, a les 12 del migdia, en un control muntat pels Mossos d'Esquadra al quilòmetre 51 de la carretera. Els agents, però, no van poder aturar el cotxe, justament per l'elevada velocitat a què circulava.Dimecres, després de diverses gestions, la policia va poder localitzar i denunciar el conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle de motor amb una velocitat penalment punible.

