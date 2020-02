FOTOS El pare i la filla que reien de les bombes a Síria aconsegueixen fugir de la guerra

Están a salvo ahora. Salwa crecerá sin escuchar bombas. pic.twitter.com/jMQtmpF47l — Mehmet Algan (@alganmehmett) February 25, 2020

Syrian girl taught by her father to laugh at the sound of bombs arrives in Turkey to begin a new lifehttps://t.co/dVWOKmNxc1 pic.twitter.com/n3t4lYQ6RG — TRT World (@trtworld) February 25, 2020

El pare i la filla sirians que es van fer famosos per un vídeo viral on reien de les bombes han aconseguit finalment fugir de la guerra. Així ho ha explicat el mateix periodista que els va donar a conèixer.Salwa i els seus pares són ara al sud de Turquia, en un camp de refugiats. Feia temps que al família pensava a creuar la frontera, però el pas estava restringit i no tenien els diners per poder creuar-la il·legalment.La seva història va donar la volta al món fa tot just deu dies amb un vídeo que registrar 2,7 milions de visualitzacions. Va ser llavors quan les autoritats d'Ankara es van posar en contacte amb la família per dur-los a Turquia.La tendresa – i alhora duresa- del vídeo i el paral·lelisme amb la pel·lícula "La vida és bella" va fer que les imatges travessessin fronteres i arribessin arreu del món. El pare, Abdullah al-Mohamed, va explicar la història que s'hi amaga al darrere en una entrevista al mitjà Al Jazzera . I és que la nena ha conviscut sempre amb la guerra. El passat mes de desembre la família va viure un dels atacs més sagnants de tot el conflicte, el de Saraqeb, i van decidir fugir per refugiar-se en un poble proper a la frontera síria amb Turquia. A partir d'aquell moment, la petita ha agafat molta por i el pare va decidir inventar aquest joc.

