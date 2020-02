Una noia de 22 anys, tercer cas de coronavirus a Catalunya

Tercer cas de coronavirus confirmat a Catalunya. Com els dos primers, es tracta d'un contagi importat des del nord d'Itàlia. La infectada és una noia de 22 anys, de Tenerife, que havia viatjat la setmana passada a Milà i que estava en plena visita de diversos dies a Barcelona. Ella mateixa, en notar que no es trobava del tot bé, va anar a l'Hospital Clínic, on està ingressada en règim d'aïllament. El Departament de Salut cataloga el seu cas, igual que els altres dos, com a "lleu".Les autoritats han activat els mateixos protocols i, per tant, estan identificant totes aquelles persones que haurien estat en contacte estret amb ella en els últims dies. Un cop localitzats, se'ls aïllarà a casa durant dues setmanes amb monotorització i vigilància mèdica constant.En paral·lel, tal com ha informat Salut, els dos primers casos de coronavirus detectats en territori català, també a Barcelona, "evolucionen bé". Actualment ja hi ha 52 persones en aïllament domiciliari. Són els contactes quotidians del noi de 22 anys i la dona de 36. Aquests xifra, doncs, augmentarà en les pròximes hores, quan s'estableixi el cercle més proper de la tercera infectada.Com en aquest tercer cas, els altres dos positius havien estat al nord d'Itàlia: la dona a Milà i a Bèrgam, i el noi a Milà. Cap dels tres casos està relacionat.La xifra de persones ingressades pel Covid-19 ha arribat fins a la quinzena aquest dijous al migdia, després que el ministeri de Sanitat n'hagi confirmat dos més a Madrid. Aquests, igual que el d'Andalusia, no tenen cap vincle amb zones de risc. Les autoritats se centren ara en intentar esbrinar com s'han pogut contagiar dins de les fronteres estatals. Es descarta, per ara, un episodi de transmissió comunitària.Un dels nous casos confirmats a Madrid, una dona de 77 anys i amb patologies prèvies, hospitalitzada a l'hospital de Torrejón, es troba en estat greu.Confirmats els tres contagis intern, les autoritats insisteixen que l'Estat està per ara en el primer nivell d'emergència: l'escenari de contenció. En cas que es passi a considerar que hi ha transmissió comunitària massiva s'obriria l'escenari 2, de mitigació. És en aquest punt quan, per primera vegada, entrarien en joc accions per "reduir aglomeracions de persones" que caldria anar especificant i concretant.Com més crítica sigui la situació, més s'augmentarà el nivell. Hi ha països que ja es troben en el quart o cinquè escenari d'actuació, com és el cas d'Itàlia, que al cap de setmana va decretar el confinament de 50.000 persones."A mesura que identifiquem casos dels quals no en sapiguem l'origen, estem més a prop d'un nou escenari", ha dit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simó.

