Enric Casasses, premi d'Honor de les Lletres Catalanes

El poeta Enric Casasses ha estat designat aquest dijous com a guanyador de la 52a edició del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Aquest guardó, que atorga Òmnium Cultural, distingeix la trajectòria d'una persona que, per la seva obra literària o científica en llengua catalana, hagi "contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans", segons les bases del premi. Casasses rebrà formalment el premi, quie va acompanyat de 20.000 euros, en un acte el 8 de juny al Palau de la Música.Casasses (Barcelonma, 1951), en les seves primeres paraules per agrair el premi, ha manifestat la seva indignació pel fet que el president de l'entitat que atorga el premi -Jordi Cuixart- estigui empresonat.Casasses és autor d'una vasta obra que inclou poesia, narrativa i dramatúrgia, tot i que és conegut primordialment per la seva obra poètica. Entre la seva bibliografia destaquen títols com La cosa aquella (Empúries, 1982), T'hi sé (Edicions 1984, 2013), A la panxa del poema en prosa que no hi neva ni hi plou (Tria, 2013) i, recentment, El nus la flor (Edicions Poncianes, 2017), guardonat amb el Premi Lletra d'Or al millor llibre publicat en llengua catalana. En l'àmbit de la dramatúrgia, el 2003 va publicar la peça de teatre Do'm (RE&MA).El 1993 va ser distingit amb el Premi de la Critica per No hi érem (Empúries, 1993), el Carles Riba el 1996 per Calç (Proa, 1996) i el Premi Joan Alcover de 1998 per Plaça Raspall (Edicions 62, 1998). El 2019 va rebre el Premi de la Crítica Catalana de poesia.En la seva faceta d’editor, Casasses ha recuperat textos d’autors com Juli Vallmitjana, Jacint Verdaguer, Caterina Albert o Francesc Pujols.El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes va ser instituït per Òmnium Cultural l'any 1969. S'atorga cada any a una persona que per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans.

