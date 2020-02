Una vintena de persones estan ingressades per coronavirus a l'Estat, una d'elles greu

Continua el degoteig d'afectats per coronavirus a l'Estat. A qusrts de vuit del vespre d'aquest dijous hi havia ja 23 persones infectades pel nou virus, després que s'hagin comunicat sis nous casos de cop al País Valencià , que se sumen a dos més a Castella i Lleó. Tres d'aquests contagis no tenen cap vincle amb zones de risc. Un d'ells, de 77 anys i amb patologies prèvies, hospitalitzat a l'hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), es troba en estat greu.Confirmats els tres casos de contagi intern, les autoritats insisteixen que l'Estat està per ara en el primer nivell d'emergència: l'escenari de contenció. En cas que es passi a considerar que hi ha transmissió comunitària percontagis interns en massa s'obriria l'escenari 2, de mitigació. És en aquest punt quan, per primera vegada, entrarien en joc accions per "reduir aglomeracions de persones" que caldria anar especificant i concretant.Com més crítica sigui la situació, més s'augmentarà el nivell. Hi ha països que ja es troben en el quart o cinquè escenari d'actuació, com és el cas d'Itàlia, que al cap de setmana va decretar el confinament de 50.000 persones."A mesura que identifiquem casos dels quals no en sapiguem l'origen, estem més a prop d'un nou escenari", ha dit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simó.El govern espanyol no descarta que hi pugui haver alguna víctima mortal per coronavirus a l'Estat en els propers dies. Les autoritats, de moment, demanen prudència i insisteixen que, per ara, la situació està controlada.Catalunya ja s'ha començat a preparar per a un "degoteig" de casos de coronavirus en els pròxims deu o dotze dies. Aquesta és la previsió amb què treballa el departament de Salut. L'arribada del virus ha obligat a activar una alerta que ara el Govern es veurà obligat a gestionar.Ara mateix hi ha tres casos confirmats a Catalunya . El primer és el d'una dona italiana de 36 anys que està evolucionant favorablement i el segon, el d'un noi que va estar a la zona de Milà entre el 22 i el 25 de febrer. L'últim, anunciat aquest dijous, és una noia de 22 anys, també lleu i que havia viatjat a Itàlia.Per ara els dos casos detectats són "importats" d'Itàlia i el principal objectiu del Govern és evitar el contagi comunitari , és a dir, que no es produeixin contagis en territori català. Un objectiu que no s'ha pogut complir a Andalusia. El cas detectat a Sevilla és el primer contagi autòcton registrat al conjunt de l'estat espanyol.

