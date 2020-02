El CIS ratifica la fortalesa de PSOE i Podem per davant de la dreta

L'acord amb l'independentisme no passa factura a PSOE i Podem, que incrementen les perspectives electorals respecte el 10-N. Segons el baròmetre de febrer del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), la ciutadania avala els primers passos del nou executiu i els socialistes aspirarien al 30,9% dels vots, quasi tres punts més que en les eleccions del novembre i molt per davant del PP, que que es quedaria amb el 18,9%, dos punts per sota que en els comicis.Unides Podem recuperaria el tercer lloc, amb el 13,6% dels vots -incloent les confluències territorials- (12,9%, el novembre), dues dècimes per davant de Vox (cauria del 15,1% al 13,4%). Ciutadans, en canvi, recuperaria terreny, passant del 6,8% al 8,1%, però no impediria que l'esquerra estatal sumés el 44,5% dels vots, quatre punts més que la dreta. ERC, en canvi, cauria algunes dècimes fins al 3,3% del vot estatal -el PSC, de fet, seria la primera força a Catalunya-, JxCat retrocediria fins a l'1,8% i la CUP repetiria l'1%.El baròmetre de gener ja situava el PSOE com a primera força destacada , amb el 30,4% dels vots, clarament per davant del PP (20,8%) i amb Podem com a tercera força (13,8%), superant lleugerament Vox (13,4%). Molt lluny, Cs obtenia un 6,5% dels vots, ERC creixia lleugerament respecte les estatals fins al 3,9%, JxCat queia fins a l'1,4% i la CUP es mantenia en l'1%.En relació al xoc que es va produir durant la investidura, un terç dels enquestats creu que "l'enfrontament i els insults van assolir un nivell que no es pot acceptar", tot i que un 25,7% opina que, malgrat que hi va haver un enfrontament fort, "altres cops ja s'ha vist alguna cosa semblant", i un altre 7,8% va veure-hi un debat normal -la resta, no ho sap o no contesta-. A Catalunya, en canvi, fins a un 46,7% va veure inacceptable el to assolit.El baròmetre també planteja un seguit de qüestions sobre la igualtat entre homes i dones, en relació al 8 de març. Un 49% dels enquestats creu que les manifestacions d'aquella jornada serveixen per enfortir les reivindicacions feministes i un 33,1% opina que no serveixen massa o gens.Tot i això, hi ha consens en què falta molt o bastant per assolir la igualtat de drets i oportunitats (80,5%) i en què la violència de gènere és un problema preocupant a l'Estat (93,3%).Així, un 71,3% dels espanyols opina que l'actual llei contra la violència de gènere no és suficient, per bé que no hi ha consens sobre què s'hauria de fer més. Un 28,7% creu que caldria endurir les lleis, un 17% demana més educació en igualtat, un 11,6% reclama major protecció a les dones i denunciants, entre les opcions més citades. Només un 2,6% insta a defensar la presumpció d'innocència per als homes o equiparar les penes entre homes i dones.

