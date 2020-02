​Les primeres targetes de crèdit reciclades començaran a circular al maig

Les primeres targetes de crèdit fetes amb material reciclat començaran a circular a partir d'aquest mes de maig a Espanya. El BBVA és la primera entitat bancària a oferir targetes reciclades, que estaran fetes a través de reciclats d'altres productes plàstics d'indústries com la de l'embalatge, la impressió, l'automoció o el sector de les finestres.El compromís del banc és que a finals d'any les targetes, que inicialment estaran fetes en un 86% de PVC reciclat, siguin 100% reciclades. Fins llavors, la previsió del BBVA es posar en circulació més de mig milió de targetes de material reciclat. L'objectiu de l'entitat es estendre la mesura a la resta de països on opera i que el 2021 totes les targetes que s'ofereixin siguin "eco-friendly".En un primer moment, les targetes reciclades estaran només disponibles pel compte Jove del BBVA. Les targetes inclouran a la part posterior una menció al fet que estaran fetes de plàstic reciclat."El 93% dels menors de 30 anys consideren que totes les seves targetes haurian de ser sostenibles. Ens hem avançat i acompanyem als clients en el camí de la transició energètica", ha afirmat Ana Pitarch, responsable de Clients Particulars del BBVA.La decisió s'emmarca en el compromís d'entitats bancàries com el BBVA amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i que des de l'entitat apunten que implica treballar per reduir les seves emissions de CO2 en un 68% el 2025.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor