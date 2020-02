L'històric dirigent republicà Josep Andreu explica per què va trencar el carnet d'ERC

Després de més de trenta anys de militància, la setmana passada, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va estripar el carnet d'ERC en considerar que ja no convergia amb el nou rumb que està emprenent la formació. Aquest dimecres ha trencat el silenci i en una entrevista al TAC12 ha explicat els veritables motius de l'abandonament. Andreu lamenta que "després de tot el que ha viscut Catalunya amb el procés, ERC estigui lluitant per l'autonomia i no per la independència".L'alcalde, que ja ha avançat que no abandonarà el seu lloc al consistori montblanquí, on governa amb majoria absoluta, ha relatat que no va ser una decisió fàcil i ja s'ha adherit al nou moviment Independentistes d'Esquerra . "Per tornar a l'autonomisme, no calia fer tot aquest viatge", ha criticat.Andreu feia temps que es desmarcava del projecte d'ERC i, de fet, forma part de l'executiva de la Crida, l'espai polític impulsat per Carles Puigdemont. Aquesta decisió ja no va agradar a la seva formació i ara, després del pacte amb l'estat espanyol, la ruptura ha estat definitiva.En la seva etapa com a republicà, Andreu ha estat al Parlament, al Congrés i al Senat, però assegura que no formarà part de cap llista electoral per a les pròximes eleccions. "Ara la meva prioritat és exclusivament Montblanc", ha afirmat.

