Menjar una poma al dia redueix el risc de patir malalties cardiovasculars

Un grup d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han constatat els beneficis de la ingesta de pomes per a prevenir malalties cardiovasculars. El grup ha analitzat els estudis fets fins ara sobre l'efecte del consum de pomes vermelles, que són riques en antocianines per reduir el colesterol.La prova científica demostra que els individus que ingereixen almenys una poma al dia -uns 100 grams-, com a mínim durant un any, redueixen en un 27% el risc de morir per ictus i en un 25% el risc de morir per un infart cardíac i de patir un ictus. També redueix en un 9% el risc d’hipertensió i en un 24% el risc que l'aorta es calcifiqui greument.Segons l'equip investigador, una gran part de la magnitud dels efectes de les pomes depèn del seu origen geogràfic, ja que condicions com el clima, la temporada de collita i el tipus de sòl en modifiquen significativament la composició nutricional.Aquests resultats formen part del projecte "AppleCor", que ha rebut el suport del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, l'Agència Estatal d'Investigació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

