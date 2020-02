VÍDEO Desarticulat un grup que traficava amb substàncies dopants en gimnasos de Catalunya

Detenim set persones en l’operació més gran que hem fet fins al moment contra el tràfic de substàncies dopants. Desmantellem l’organització i intervenim més d’1,5 milió de dosis ➡https://t.co/tP60GntWWL pic.twitter.com/hEvO5T4XIX — Mossos (@mossos) February 27, 2020

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup dedicat al tràfic de substàncies dopants en gimnasos. Entre el 28 i el 29 de gener es van fer quatre entrades a Sant Adrià, Sabadell i Terrassa, amb cinc detinguts. Posteriorment es van detenir dues persones més que formaven part del grup.La investigació ha acabat de moment amb la intervenció d'1.650.000 dosis de fàrmacs, unes 40.000 capses de 140 medicaments diferents, tant d'administració oral com d'injectable. Els set detinguts van passar a disposició judicial entre el 30 de gener i el 19 de febrer i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Segons els Mossos, és l'operació més gran realitzada fins al moment per la policia catalana en aquest àmbit.Els investigadors van constatar que aquest grup gestionava grans volums de medicaments i oferia descomptes a partir de certes quantitats, que oscil·laven entre els 7.000 i els 20.000 euros. Això demostrava que les comandes no les feien particulars. Per als enviaments de paquets tenien una xarxa de col·laboradors que rebien els paquets en domicilis ubicats en diverses poblacions catalanes.L'organització estava liderada per dos homes que disposaven d'una xarxa de col·laboradors que s'encarregaven de la recepció dels enviaments en diversos domicilis que provenien sobretot de Bulgària, Romania i Grècia. El grup tenia un local de seguretat a Sant Adrià del Besòs que actuava com a magatzem logístic, i al qual només hi tenien accés els dos caps del grup.En el domicili del líder del grup i del seu ajudant es van trobar 13 telèfons mòbils i 19.000 euros preparats per ser enviats com a pagament de substàncies. També es va trobar una plantació de 170 plantes de marihuana.Al local de Sant Adrià es van intervenir prop d'un milió i mig de dosis de medicaments dopants, la majoria dels quals no estan autoritzats a l'Estat. També en aquest local es va trobar documentació que va posar de relleu l'existència d'un locutori a Barcelona, molt proper al domicili del líder del grup, que actuava com a centre receptor de paquets. La persona que el portava va ser detinguda i es van intervenir 84.000 comprimits i 2.500 ampolles, entre medicaments orals i injectables.La investigació també va acreditar la part de falsificació de medicaments, una activitat que es feia en bona part a Catalunya. El 18 de febrer es va arrestar un home per un presumpte delicte de falsificació de medicaments dopants. Era l'administrador únic d'una empresa que falsificava dos d'aquests medicaments.

