ERC facilita el primer tràmit dels pressupostos de Sánchez l'endemà de la reunió a la Moncloa

El sostre de despesa, el tràmit necessari per arrencar l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat, tirarà endavant amb l'abstenció d'ERC, el BNG i Bildu. La decisió és especialment rellevant en el cas dels republicans, que ja van facilitar la investidura de Pedro Sánchez i, amb aquest gest, aplanen el camí a l'aprovació d'uns comptes que, en tot cas, no tenen garantits els suports ni en la tramitació ni en la validació final. L'abstenció arriba l'endemà de la primera reunió de la taula de diàleg a la Moncloa "ERC compleix els seus acords", ha assenyalat el portaveu d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, des del Congrés dels Diputats. La Moncloa ha estat especialment insistent en els pressupostos al llarg dels últims dies, per bé que la taula de diàleg no està pensada per tractar qüestions del dia a dia com són els comptes de Sánchez. Joan Margall, diputat dels republicans, ha assenyalat durant el debat que aposten per donar un "marge de confiança" un cop constituïda la mesa de negociació.No comparteix la decisió el grup de Junts per Catalunya (JxCat), liderat per Laura Borràs, que té previst votar en contra del sostre de despesa. La qüestió ha generat debat intern al grup, en el qual conviuen dirigents més contraris a donar marge al PSOE i d'altres que aposten per una via més pragmàtica ara que, a banda, s'ha posat en marxa un diàleg que es reproduirà de manera mensual a Barcelona i a Madrid.

