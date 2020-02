Artadi, després de la primera trobada de la taula de diàleg: «Vivim en realitats diferents»

La diputada de JxCat i membre de la delegació catalana a la taula de diàleg, Elsa Artadi, ha assegurat després de la primera reunió a la Moncloa que les dues parts viuen en "realitats diferents" tant pel que fa a l'origen, la naturalesa i la solució del conflicte.En una entrevista a Catalunya Ràdio, Artadi ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez no hagi posat sobre la taula una "alterativa" a la proposta catalana basada en l'autodeterminació i l'amnistia. I ho ha contraposat amb la part catalana que, segons ha dit, ha avançat més en la definició del conflicte i en els instruments per resoldre'l. Per a Artadi, "la taula encara és de diàleg" i s'ha de veure si arriba a ser una taula de negociació.Artadi ha constatat que el govern català i l'espanyol viuen en mons i realitats "diferents i allunyades". "Hi ha distància en la diagnosi, la naturalesa del conflicte i les possibles solucions", ha afegit després de participar en la constitució de la taula de diàleg que es va allargar unes tres hores."No entren en com creuen que s'ha de solucionar. Diuen que volen seguir parlant i veure on tenim punts de trobada. Així com el nostre camí i els objectius són molt clars, ells estan acabant de veure on son", ha explicat. I ha afegit que primer s'ha de parlar de política i després veure com es fa l'encaix.Segons Artadi, ara s'obre una escletxa i s'ha de veure si té recorregut. En aquest context, ha avisat que "no pot ser que sigui una pèrdua de temps o una aixecada de camisa". I ha afegit que s'han conjurat per separar la taula de diàleg del dia a dia i de les dinàmiques del Parlament i del mateix Govern.

