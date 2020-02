Absolts els activistes que van bloquejar l'entrada del TSJC

L'Audiència de Barcelona ha absolt els 12 activistes dels CDR que, juntament amb unes 200 persones, van bloquejar l'entrada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018. La fiscalia demanava penes de fins a dos anys i mig de presó pels delictes de desordres públics, resistència greu i desobediència.El tribunal, però, resol que no ha quedat acreditat "cap dany" a objectes o coses per part dels manifestants i emmarca la protesta en la "llibertat d'expressió i crítica" i en la "resistència pacífica sense violència"."No ha resultat acreditat cap mena de danys a les persones o a les coses per part dels manifestants, ni tan sols el forjat de ferro de les portes del Palau de Justícia al qual es van encadenar els acusats va patir cap detriment o desperfecte, i ningú no va sofrir cap lesió com a conseqüència de la conducta dels manifestants", destaca la sentència.

