Un detingut s'escapa en ple trasllat a Lleida després de trencar el vidre del cotxe amb el cap

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que es va donar a la fuga després d'escapar-se del vehicle policial mentre era traslladat pels agents. L'home havia estat detingut cap a les quatre de la matinada de dimecres a Lleida com a presumpte autor d'un robatori en un bar de l'Avinguda de les Garrigues de la ciutat, segons fonts policials.Durant el trasllat a comissaria, a la zona de l'Hospital Santa Maria, l'arrestat, que anava emmanillat, va trencar el vidre el cotxe patrulla a cops de cap, va saltar del vehicle en marxa i va començar a córrer. Els agents que el custodiaven van iniciar una persecució però l'home va aconseguir fugir. A la vegada, els Mossos van posar en marxa un dispositiu per diferents punts de la ciutat per localitzar-lo.Durant tot el dimecres, els Mossos van mantenir el dispositiu, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Lleida, la cerca del fugat no va tenir èxit. Els Mossos sospiten que hauria pogut rebre l'ajuda d'alguna altra persona.Segons la policia, l'home, que està plenament identificat, tenia un pis llogat al mateix edifici de l'avinguda de les Garrigues on s'ubica el bar en el qual hauria robat.

