L'acord d'Apple amb Hollywood que prohibeix als dolents de les pel·lícules portar iPhone

Apple té un pacte amb la indústria de Hollywood pel qual cedeix iPhones per a les produccions a canvi que només el llueixin en pantalla els bons de la pel·lícula, mai els dolents. Així ho ha revelat el director de Hollywood Rian Johnson en declaracions a la revista Vanity Fair L'acord, segons el director de la vuitena entrega de Star Wars, és un problema en particular per a les pel·lícules de misteri, en què se suposa que la identitat d'un assassí és secreta. "Això és un problema per aquells personatges que no se sap que són dolents fins que la pel·lícula avança", ha afirmat.Johnson es pren de forma còmica l'acord i diu que després de revelar-lo "cada cineasta que vulgui mantenir en secret qui és el dolent de la pel·lícula, ara vol matar-me", però també defensa que "l'assumpte és prou interessant per a mantenir-lo en secret".

