L'exili exhibeix múscul a Perpinyà en ple clima preelectoral a Catalunya

Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender #LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/5yKKjspOim — Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2020

El Parc de les Exposicions de Perpinyà serà aquest dissabte l'escenari de la primera gran mobilització independentista del 2020. El Consell per la República hi preveu reunir desenes de milers de persones - la previsió és que se superin els 70.000 assistents - en un acte que serà una exhibició de múscul de l'exili. La convocatòria respon a l'èxit de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí a l'hora de ser acreditats com a eurodiputats i, per tant, a la reivindicació de l'estratègia de defensa a l'exterior. Tots tres, membres de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Eurocambra, parlaran a l'escenari. Aquest divendres, Puigdemont i Ponsatí s'han fotografiat a Salses i després han assistit a un partit de la USAP de Perpinyà, on han estat rebuts amb aplaudiments L'escaleta de l'acte, que ha estat objecte de debat intern durant setmanes, inclou discursos dels exconsellers i també de l'expresident, protagonista de la mobilització en ple clima preelectoral a Catalunya. La delegació de JxCat serà la més nombrosa -inclòs el president de la Generalitat, Quim Torra, i també Artur Mas-, mentre que la d'ERC no tindrà els seus principals dirigents asseguts a primera fila. Els republicans formen part del Consell, però no han assistit a les principals reunions que han servit per perfilar la mobilització, apadrinada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. La CUP, en un comunicat, ha anunciat que no hi assistirà perquè hi veu certs "partidismes" En l'escaleta hi apareix, també, un vídeo amb l'aparició de tots els represaliats, ja siguin presos o exiliats. Fa setmanes que es va descartar la presència física de Marta Rovira, secretària general d'ERC i exiliada a Suïssa, i tampoc s'ha acabat de concretar una aparició en directe per videoconferència. L'acte també servirà per reivindicar la figura d'Oriol Junqueras, líder dels republicans, que està empresonat a Lledoners -compleix condemna per sedició- i a qui l'Estat ha tombat la condició d'eurodiputat. La qüestió està ara en mans de la justícia europea, on va recórrer ERC la setmana passada L'acte suposa per a Puigdemont l'oportunitat d'acostar-se com mai -des que és a l'exili- a prop de casa seva, a Girona. Des del primer moment que va sortir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Junqueras, que de retruc beneficiava el líder de JxCat, la formació va madurar un desplaçament a Perpinyà. L'entrada de Comín i Ponsatí -aquesta última després del Brexit- ha acabat de donar forma a l'acte, que el Consell també vol aprofitar per remarcar el seu paper en el procés independentista. Fins i tot Mas proposa que l'organisme lideri el rumb cap a la República mentre la Generalitat es dedica a governar les qüestions del dia a dia Aquesta línia argumental entronca amb la possibilitat, àmpliament reclamada per sectors de JxCat, que Puigdemont assumeixi de nou el lideratge electoral acompanyat d'un candidat efectiu a la presidència. En aquest sentit, el nom que més ha crescut en les últimes setmanes és el de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, a qui s'ha situat a la taula de diàleg amb el govern espanyol. L'acte a Perpinyà, de fet, arriba només tres dies després de la primera trobada, en la qual es va maquillar el desacord per tal de poder avançar en les futures reunions mensuals.Segons les últimes dades facilitades per l'organització, hi ha 583 autobusos preparats per desplaçar-se cap a Perpinyà. L'acte estarà envoltat de fortes mesures de seguretat organitzades per la prefectura dels Pirineus Orientals, i hi haurà 36 controls per accedir al recinte del Parc de les Exposicions. Els manifestants no podran portar megàfons, llaunes, drons, begudes alcohòliques o neveres portàtils. Des de les 8 del matí es podrà entrar a l'esplanada, però les actuacions musicals no arrenquen fins a les 10.15.Entre els artistes que hi participaran hi ha Roger Mas i Lluís Llach. El Consell ha volgut atorgar la màxima "transversalitat" a la convocatòria, atenent al fet que l'integren formacions com JxCat, el PDECat, ERC, Poble Lliure i també Demòcrates de Catalunya. Perpinyà serà aquest dissabte l'escenari del triomf -jurídic i polític- de l'exili en el primer gran acte de mobilització independentista d'aquest 2020.

