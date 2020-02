Una cerveseria de Barcelona ofereix tasts per a gossos

Sí, heu llegit bé el titular. No hi ha cap error ni és cap broma. A Barcelona hi ha una cerveseria que ofereix tasts per a gossos. De fet, l'oci amb les mascotes és quelcom cada vegada més estès a les grans ciutats: pastisseries, aplicacions per lligar, espais on fer ioga, etcètera. I, des de ja fa temps, també existeix un espai per degustar conjuntament, humà i animal, una bona birra. Tal com recull ElPeriódico en un reportatge , la cerveseria BrewDog , al carrer de Casanova de la capital catalana, ofereix aquest servei i s'està fent popular.Els encarregats destaquen al diari que la seva beguda principal, la Subwoofer IPA, és tot un èxit. No porta alcohol i està elaborada amb extractes de carn, que sempre els hi agrada als gossos. La Subwoofer, però, no és l'única cervesa que serveixen a BrewDog, on s'ofereix una àmplia varietat de marques amb les quals els humans sí que estan més familiaritzats.A part de l'oportunitat que amo i mascota comparteixen taula entre ampolles de vidre, la companyia també ofereix altres activitats per a fer conjuntament: des de tasts de gelats artesans o de vi fins a sortides amb kaiak "a quatre potes".

