La Xina confia tenir l'epidèmia de coronavirus sota control en dos mesos

10:43 La Xina presenta un estudi epidemiològic el·laborat a partir de més de 70.000 pacients que posa una mica més de llum als interrogants que envolten el coronavirus. Entre d'altres punts, destaca que un 33% de les víctimes mortals no tenen patologies prèvies i que només un 20% dels morts són menors de 60 anys.

10:40 El brot de coronavirus inverteix la tendència. Mentre la Xina el té cada vegada més sota control, es fa fort a la resta del món. Ja hi ha més contagis fora que dins del territori xinès.

09:38 ÚLTIMA HORA ​Segon cas de coronavirus al País Valencià. Es tracta d’un home que havia acudit a l’Hospital Clínic Universitari de València amb símptomes lleus compatibles amb la malaltia.

09:34 L'Íbex 35 també pateix els efectes del coronavirus i obre amb una nova caiguda. Avui, de l'1,76% fruit del temor generalitzat que s'ha instal·lat en els mercats en una jornada marcada per un Covid-19 que es fa fort a Europa i a Amèrica.

09:27 Desembarquen els primers tripulants del creuer Diamond Princess. Està previst que gairebé 250 persones abandonin avui el vaixell després que es decretés la quarantena que els mantenia aïllats des de principis de febrer. Es calcula que encara hi ha unes 1.000 persones a bord.

09:21 La Meca, tancada pel coronavirus. L'Aràbia Saudita ordena suspendre l'entrada dels peregrins en un intent d'evitar l'expansió del virus.

09:06 L'Índia envia 15 tunelades de material sanitari a la Xina per fer front al coronavirus. Es tracta, majoritàriament, de mascaretes, guants i altres complements dels equips d'emergència.

09:04 Cinc ciutadans espanyols repatriats de Wuhan (Xina), epicentre internacional del brot de coronavirus, arriben aquest dijous a l'Estat.

09:03 La mortalitat del coronavirus a la Xina continua a la baixa. En les últimes 24 hores han mort 29 persones i s'han registrat 433 nous casos. Les víctimes mortals al país se situen ja en les 2.744.

08:26 Coronavirus: entre el «degoteig» de casos i la gestió de l'alerta. NacióDigital parla amb el metge expert en malalties infeccioses Oriol Mitjans i l'exconsellera de Salut Marina Geli, que va liderar la resposta contra la grip A el 2009.

08:09 ÚLTIMA HORA La Xina confia tenir l'epidèmia de coronavirus sota control en dos mesos, a finals d'abril. Els experts assenyalen que la mortalitat està en clara tendència a la baixa des de mitjans de febrer.

08:08 Els estudiants d'Erasmus que estiguin en zones d'Itàlia afectades pel coronavirus podran tornar a casa sense cost. Així ho ha assegurat la Comissió Europea conjuntament amb els estats membres del programa comunitària Erasmus+, que n'assumiran les despeses.

08:04 Bon dia! Continuem amb aquest espai obert per informar-vos, en directe, de les informacions més destacades sobre el coronavirus a Catalunya i la resta del món. Amb un nou positiu a la Gomera, aquest dimecres va créixer la xifra de casos de Covid-19 confirmats a l'Estat fins als 11. Des que va iniciar-se el brot són 13, però dos ja van ser donats d'alta.

21:24 Es detecta un nou cas de coronavirus a La Gomera (Illes Canàries). Així, el nombre de persones infectades pel Covid-19 a l'estat espanyol ascendeix a tretze.

20:54 ÚLTIMA HORA Científics de Hong Kong identifiquen possibles objectius per a la vacuna contra el coronavirus

18:44 El Pakistan ha confirmat aquest dimecres els dos primers casos de nou coronavirus al país, afirmant que s'han activat els "protocols estàndard" per fer front a la situació

18:15 Les mútues cobriran els futurs pacients de coronavirus. El sector ja va assumir anteriorment les despeses dels afectats pel SARS, la grip A o la grip porcina

17:46 L'home de 62 anys que ha estat diagnosticat amb coronavirus a Sevilla és el primer cas autòcton confirmat a l'Estat. Els experts assenyalen que aquest fet confirma que el virus "ha circulat" des de fa dies sense ser detectat

17:39 EN DIRECTE Irlanda suspèn el partit contra Itàlia de les Sis Nacions pel coronavirus. L'enfrontament s'havia de produir el pròxim 7 de marçhttps://t.co/nqhJIKiKID pic.twitter.com/bKqtS74qDg — NacióDigital (@naciodigital) February 26, 2020

17:17 Una trentena de persones, aïllades pel coronavirus a Catalunya. La primera xifra era de 25, però el Departament de Salut l'ha ampliat fins a 33 aquest mateix matí. Totes aquestes persones estan "sanes" i restaran en quarantena domiciliaria els propers 14 dies. Se sotmetran a vigilància i estudis diaris. Depenent de la seva evolució, rebran entre dues o tres visites mèdiques cada dia. Si no presenten símptomes, el protocol es mantindrà estable.

16:45 Els bancs de tot l'Estat activen protocols interns per protegir els seus empleats del coronavirus



Recomanen evitar viatjar a països asiàtics i fins i tot a Itàlia, a no ser que sigui d'absoluta necessitat. En aquests casos, les entitats bancàries demanen als seus treballadors extremar les mesures preventives

16:29 ¿Què ha passat a nivell internacional amb els casos de coronavirus confirmats?



- La Xina ha confirmat 2.715 morts i 78.064 persones contagiades



- L'Iran suma 19 morts i 139 contagis



- Corea del Sud ha elevat les xifres a 12 persones mortes des de l'inici del brot i 1.261 contagis



- Itàlia informa de 12 morts pel virus i 374 contagis



Aquests són els quatre països més afectats pel brot.



- Brasil confirma el seu primer cas de coronavirus, sent el primer a Sud-amèrica. Grècia i Argèlia són dos països més que confirmen per primer cop casos de contagi pel virus.



- França confirma la primera mort per coronavirus d'un ciutadà francès. Hi han hagut 14 contagis al país.

14:38 Detecten el primer cas de coronavirus a Andalusia. Es tracta d'un home de 62 que no havia viatjat a Itàlia o a cap altre lloc on el risc de contagi fos elevat. A hores d'ara, es troba ingressat en un hospital de Sevilla.

14:23 AMPLIEM INFORMACIÓ El Govern es marca com a prioritat evitar contagis del coronavirus dins de Catalunya. El Departament de Salut preveu un "degoteig constant" de nous casos importats -contagiats en altres països- en els pròxims 10 o 12 dies, però remarca que "aquest no serà un escenari preocupant".

14:07 ÚLTIMA HORA La Generalitat confirma que els vuit casos sospitosos de coronavirus que es van investigar ahir a Catalunya han donat negatiu i ja s'han descartat.

14:05 El Govern demana evitar viatges de "plaer" que es puguin ajornar a les zones d'itàlia afectades pel coronavirus, la Xina, Corea del Sud, el Japó i l'Iran. Informa Andreu Merino des del Departament de Salut.

14:01 La consellera Vergés recorda que a França i a Alemanya es van importar casos, com està tenint lloc a Catalunya, i es van produir petits brots per transmissió comunitària, però finalment la situació es va poder controlar, no com en el cas d'Itàlia.

13:58 El secretari de Salut Pública de la Generalitat recorda que els dos casos detectats fins ara són "importats" d'Itàlia. "Ens interessa detectar-los, aillar-los i buscar contactes. Estaríem més preocupats i mig alarmats si comencéssim a tenir casos comunitaris", assenyala.

13:55 El Govern avisa que, en un termini de "10 o 12 dies", no és descartable un degoteig constant de nous casos confirmats de coronavirus a Catalunya. Aquesta situació, però, no preocupa especialment a les autoritats: "el més important és que no hi hagi transmissió comunitària".

13:50 El secretari de Salut Pública, Joan Guix, informa que el segon infectat per coronavirus a Catalunya és "de l'àrea de Barcelona", sense concretar més.

13:45 MÉS INFORMACIÓ sobre el segon cas de coronavirus a Catalunya: l'infectat, un noi de 22 anys, havia estat a Milà aquest passat cap de setmana. Va anar ell mateix ahir al metge amb mal de coll i lleugera febre. Ja es troba en aïllament. S'ha seguit el mateix procediment que en el primer cas, confirmat ahir.

13:41 Vergés explica que l'estratègia del Govern és, ara per ara, de contenció. La situació, informa la consellera, està "controlada". Insisteix, com ja va fer ahir el secretari de Salut Pública, que el sistema sanitària de Catalunya està "més que preparat" per combatre el brot.

13:41 Vergés destaca que a Catalunya no hi ha, per ara, transmissió comunitària del coronavirus. En el dos casos confirmats fins ara, el contagi s'ha produit més enllà de les fronteres catalanes. En concret, a Itàlia. La màxima prioritat de la Generalitat és ara que això continuï així.

13:37 Compareix davant els mitjans de comunicació la consellera de Salut, Alba Vergés, i representants del Departament per actualitzar totes les dades sobre el coronavirus a Catalunya.

13:23 La OCU demana que es consideri "força major" la cancel·lació de viatges a zones afectades per coronavirus.

12:55 Confirmat també el primer cas de coronavirus a Grècia. Es tracta d'una dona que havia estat feia poc a Itàlia.

12:51 La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, donaran més detalls aquest migdia sobre el segon cas confirmat de coronavirus a Catalunya. Com el primer, es tracta d'un contagi importat: és a dir, adquirit fora del país. En concret, a Itàlia, principal focus del brot a Europa.

12:48 ÚLTIMA HORA Confirmat el segon cas de coronavirus a Catalunya: un noi de 22 anys que ha estat a Itàlia.

12:37 Brussel·les admet que el coronavirus tindrà conseqüències econòmiques malgrat ser "massa aviat" per avaluar-les. La Comissió Europea diu que encara no fa "previsions quantitatives" sobre els efectes de l'epidèmia.

12:30 Costa Cruceros denega l'embarcament als seus creuers a aquells viatgers que hagin estat fa poc al nord d'Itàlia, principal focus del coronavirus a Europa.

12:31 Segona víctima mortal a França a causa del coronavirus. Aquest dimarts, un ciutadà de 60 anys ha mort en un hospital de París després de contraure l'epidèmia. Es tracta de la primera víctima de nacionalitat gal·la al país. La primera, registrada el passat 15 de febrer, va ser la d'un turista xinès de 80 anys que també va ser hospitalitzat a la capital.

12:30 El govern espanyol insisteix que el nivell de risc del coronavirus a l'Estat és, ara per ara, baix, malgrat que les autoritats es plantegen catalogar-lo com a "moderat" per als casos locals particulars.

12:27 Iran augmenta a 19 les víctimes mortals del coronavirus i a 139 els contagiats. La majoria són a Qom, on es van localitzar els primers casos.

12:23 El govern espanyol informa que a l'Estat s'han fet unes 100 proves des que es va notificar el brot de coronavirus. Les autoritats sanitàries remarquen que, malgrat tenir ja vuit casos confirmats, la situació està "controlada".

12:21 El govern espanyol adverteix que l'epidèmia de coronavirus es pot allargar setmanes "i inclús alguns mesos".

12:01 L'Ajuntament de Barcelona insta a seguir fent vida normal i a seguir la prevenció habitual amb la grip estacional i insisteix que l'ús de mascaretes no és necessari.

12:01 L'Ajuntament de Barcelona constitueix un comitè de seguiment i coordinació per l'evolució del coronavirus. Estarà presidit per la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i l'objectiu és coordinar totes les àrees del consistori, a més de treballar conjuntament amb la Generalitat i el govern espanyol.