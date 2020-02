Cs tenia a sou un vocal de la Junta Electoral Central que va resoldre reclamacions del partit

Això és molt greu, molt. Aquest personatge a sou de Ciudadanos ha resolt en contra nostra, ha perjudicat els drets fonamentals pagat pel mateix partit polític que ens ens denunciava... i que ara presideix la comissió del Parlament Europeu que ha de resoldre el nostre suplicatori. https://t.co/5DLqOEpcBa — Carles Puigdemont (@KRLS) February 27, 2020

Ciutadans va tenir com a assessor entre els anys 2017 i 2019 Andrés Betancor, un vocal de la Junta Electoral Central que va arribar a resoldre reclamacions del partit i va participar en debats on es va fallar contra l’independentisme, segons informa eldiario.es . El partit el pagava mensualment, segons el diari.Betancor va ingressar a la Junta Electoral Central l’octubre de 2017, a proposta de la formació que llavors dirigia Albert Rivera. En aquell moment ja ocupava un càrrec d’assessor i tenia un despatx a les oficines que el Congrés dels Diputats destinada a les formacions polítiques. Segons Cs, la comptabilització d’ambdós càrrecs “no és il·legal”.Tot i això, davant del Congrés de Diputats, Betancor va amagar les seves vinculacions laborals amb Cs. El 26 d’octubre de 2017 va comparèixer davant la comissió de nomenaments que li obriria la porta de la Junta Electoral i no va dir ni una sola paraula de la seva relació amb la formació taronja.Betancor és un dels vocals contra els quuals es va querellar Carles Puigdemont. El juliol de 2019 va presentar la seva renúncia al càrrec de la Junta Electoral Central al·legant motius personals.Puigdemont ha qualificat la situació de "molt greu":

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor