Com s'ha preparat Catalunya per fer front al coronavirus?

Amb l'arribada del coronavirus a Catalunya , els serveis d'emergència del país han hagut de posar en pràctica un exhaustiu procediment d'actuació per fer front a l'epidèmia que té tothom en estat d'alerta. En nombroses ocasions la Generalitat ha assegurat que està "preparada" per fer front a l'epidèmia i demana "calma" entre els ciutadans. Però quin és el protocol que s'ha elaborat des del departament de Salut? Sap el personal mèdic com ha d'actuar en tot moment?El protocol elaborat per la Generalitat, actualitzat aquest 25 de febrer , és clar. Les notificacions de possibles casos han de ser immediates i han d'anar dirigides al Servei d'Urgències de Vigilància Epidemològica de Catalunya (SUVEC) o als serveis de vigilància epidemiològica que correspongui a un centre sanitari. El Clínic és l'hospital de referència per tractar casos, tot i que les instal·lacions que disposin d'habitacions amb pressió negativa.En les sales d'espera, els pacients que s'identifiquin com a possibles casos en investigació han de separar-se de la resta de pacients i se'ls ha de posar una mascareta quirúrgica. Els metges que es dediquin a l'atenció dels possibles casos també han de posar-se la mascareta i han d'evitar que el pacient tingui contacte amb objectes i persones.El protocol també estableix que els possibles afectats poden rebre visites, però sota una estricta vigilància i amb equips de protecció individual per a la prevenció d'infeccions. Les condicions d'higiene i la vestimenta estan clarament definides al document, així com també les tasques de neteja i desinfecció.Totes les mesures d'aïllament s'han de mantenir fins que acabin els símptomes i s'obtinguin dos resultats de laboratoris negatius en dues mostres respiratòries separades per un període mínim de 24 hores.Xavier Abad, cap de la unitat de contenció i laboratori de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) considera que el protocol "és correcte". "La contenció del malalt és prioritària i l'aïllament domiciliari és una bona mesura que ajuda a no sobrecarregar els hospitals", apunta aquest expert.Hi ha algunes mesures, però, que no tenen massa sentit. Prendre la temperatura als viatgers que arriben a l'aeroport és una d'elles. "Aquesta mesura només detectarà a les persones que ja presenten una simptomatologia molt clara; és més aviat una mesura sociològica per demostrar que s'estan fent coses", explica Abad.Malgrat tot, l'expert considera que hi ha hagut certa "manca de comunicació" a nivell global. "Ja ens ensumàvem que ens acostàvem a una pandèmia, i tot just ara s'està posant el terme sobre la taula", apunta. Sigui com sigui, les mesures de contenció han permès guanyar temps de cara a una nova etapa de mitigació, que encara és tota una incògnita.

