El franctirador d'ultradreta acusat de voler matar Pedro Sánchez s'enfronta a 18 anys de presó

Manuel Murillo en una prova atlètica Foto: Blog del Centre d'Estudis Rubinencs i Site 'Historia de Rubí'

La Fiscalia de Barcelona demana 18 anys i mig de presó per Manuel Murillo, fill de l'exalcalde franquista de Rubí i vinculat a entorns de l'extrema dreta, que va ser acusat d'haver plantejat matar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el passat novembre de 2018, segons informa La Vanguardia En l'escrit de qualificació remès al jutjat, al qual ha tingut accés l'agència EFE, la Fiscalia acusa Murillo dels delictes d'homicidi en grau de proposició, tinença i dipòsit d'armes i municions prohibides, així com d'explosius. La policia catalana va trobar al seu domicili un arsenal de 16 armes de foc, inclosos rifles d'alta precisió, i tenia "clara voluntat" de matar Sánchez, segons van informar els Mossos La Fiscalia també demana que se li apliqui l'agreujant de discriminació ideològica, ja que entre juliol i agost de 2018 Murillo va començar a difondre missatges contra el govern d'Espanya en un grup integrat per "persones afins a la ideologia política nacionalista i conservadora" després de l'anunci de Pedro Sànchez sobre l'exhumació de Franco.La veu d'alama la va donar una usuària d'un xat tancat de Whatsapp, en veure que Murillo passava d'amenaçar Sánchez a demanar suport logístic per atemptar contra ell. Deia que estava disposat a "sacrificar-se" per Espanya. La defensa de l'home va atribuir aquestes manifestacions en un xat de whatsapp al "context de la problemàtica política ocorreguda a Catalunya" Nascut el 1956, Murillo Sánchez va ser un dels atletes més destacats de la nostra ciutat a la dècada dels 90. Primer al club de Gimnàstica Artística i Esportiva de Rubí i després a l'actual Unió Atlètica de Rubí, va ser sotscampió de Catalunya i Espanya el 1992, i va arribar a ser campió d'Espanya dels 100km quatre anys consecutius, entre 1993 i 1996. El 1997 va ser sotscampió d'Espanya i també d'Europa, formant part de l'equip espanyol que competia a l'europeu de Florència.Al llarg de la seva carrera va arribar a completar 43 curses de 100km. En el moment de la seva detenció, Murillo practicava tir olímpic al Club de Tir de Terrassa, i és per això, a banda de la seva professió com a vigilant de seguretat, que tenia permís d'armes.Pel què fa a Manuel Murillo Iglesias, el pare de l'home detingut, va ser l'alcalde de Rubí entre 1962 i 1977, després de la destitució de Miquel Rufé.