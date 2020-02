DOCUMENT Comunicat conjunt del Govern i la Moncloa

Dues senyeres i dues banderes espanyoles han flanquejat el president de la Generalitat, Quim Torra, a la sala de premsa principal de la Moncloa. És l'escenari, inèdit en el cas d'un dirigent autonòmic , en el qual ha comparegut després de la primera trobada de la taula de diàleg que ha liderat al costat de Pedro Sánchez. Poc abans de la compareixença, s'ha fet públic un comunicat conjunt en el qual s'hi ha consignat que es faran reunions mensuals i on s'emmarca qualsevol acord dins la "seguretat jurídica".En la trobada, segons el comunicat, s'ha "constatat" la naturalesa "política" del conflicte. "La mesa de governs és un instrument per vehicular una solució i, per això, les parts s'han emplaçat a continuar treballant per impulsar el diàleg, la negociació i l'acord".

