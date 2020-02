Jordi Pujol «ho explicarà tot» en una entrevista que prepara una productora catalana

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha gravat una entrevista amb una productora catalana, Incís Films, on hauria "explicat tot". Des de la seva infantesa, els seus inicis polítics, tots els anys a la presidència del Govern i fins a la deixa de l'avi. Segons ha avançat RAC1, a través del director de la productora, Guillem Carol, l’expresident hauria parlat dels fraus confessats i el 3%, tot davant les càmeres. També hauria parlat dels comptes a Andorra i de la relació amb els seus fills, a més dels problemes de tots ells amb la justícia, inclòs ell.El document audiovisual fa un any que està gravat però no se'n sabia cap detall ni tampoc quines temàtiques s'havien abordat amb l'expresident de la Generalitat. Carol ha assegurat que ja hi ha diverses plataformes que s'hi han interessat com HBO, Netflix o la mateixa televisió catalana, TV3. No hi ha cap data confirmada per a la seva estrena ni tampoc per on es podrà veure.

