Catalunya trigarà més de 10 anys a ser una societat sense diners amb metàl·lic

"En deu anys veurem una reducció significativa del volum de diners en metàl·lic que tindrem a les mans i que utilitzarem en pagaments però sempre hi haurà espais on l'efectiu serà important", ha afirmat Noya. Al llarg de la conversa, ha previst que en la pròxima dècada hi haurà moltes innovacions en les transferències de diners, sigui amb elements biomètrics o amb altres tipus de pagaments invisibles.En els últims quatre anys, l'IEF ha registrat un augment significatiu de les transferències digitals, també en les petites compres. "Els comerciants veuen bé que s'utilitzi la targeta en tots els casos perquè incrementen les seves vendes", ha assegurat Noya, Segons l'expert, la comissió que cobren els bancs pels pagaments amb targeta es reduirà cada vegada més però no es podrà arribar mai al cost zero "si volem pagar còmodament amb mitjans digitals".Una manera de fer que, segons la consellera delegada del Payment Innovation Hub al Pier01, que és "desitjable" perquè ajudaria a eliminar el frau i l'economia submergida. "Els comerços han de proveir solucions i experiències que motivin el pagament digital i la regulació ha de donar suport a aquesta via", ha defensat Churrucha.L'experta en aquest tipus de transaccions ha recordat el cas dels taxis i com va incrementar l'ús de targetes en el moment en què les autoritats van obligar als conductors a portar datàfons. "Hem de facilitar que existeixi una alternativa, que sigui el client qui decideixi", ha afirmat. "Els beneficis són clars pel que fa a la reducció del frau i dels costos i l'augment de la seguretat", ha afegit, abans d'admetre que costarà "molta feina" poder prescindir de l'efectiu.Per part del Govern, la secretaria de Finances Públiques ha dit que cal assegurar-se que la regulació protegeixi els drets dels ciutadans abans d'avançar cap a un model de pagaments digitals. "El punt final ideal no seria una societat que erradiqui els diners en metàl·lic però reduir l'efectiu derivarà en una reducció de l'economia submergida i amb creixement econòmic", ha valorat Mas.Pel que fa als riscos d'uns canvis que s'estan produint de manera ràpida, ha alertat que cal allunyar-se de la dependència de sistemes tecnològics i d'entitats financeres concretes i ha dit que crear bancs públics per a gestionar-ho pot ser una solució. Tot plegat genera un debat en el qual Catalunya ha de participar activament, segons Mas. "Tenim el potencial de situar-nos com a pol capdavanter a Europa per a liderar la innovació en serveis financers", ha assegurat.D'altra banda, el conseller delegat de l'IEF, Josep Soler, ha expressat els seus dubtes sobre els beneficis d'una societat sense diners en metàl·lic tot afirmant que el pagament en efectiu "és l'últim reducte de la privacitat" que tenen els ciutadans. "En les societats 'cashless' és difícil controlar les grans entitats financeres", ha insistit.