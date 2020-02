El govern espanyol anuncia una iniciativa per «controlar» els preus del lloguer abans de l'estiu

Antes del verano traeré al @Congreso_Es una iniciativa para permitir el control de precios del #alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas.



Como ministro y político, debo defender los derechos sociales que garantiza la Constitución.#ComisiónMitma pic.twitter.com/d32qP2ZDJX — José Luis Ábalos (@abalosmeco) February 26, 2020

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, s'ha compromès aquest dimecres al Congrés a portar a la cambra una iniciativa per permetre el "control" dels preus del lloguer a l'estat espanyol a les zones que hagin experimentat augments "desorbitats".La mesura ja formava part del pacte de govern entre el PSOE i Podem però la vicepresidenta econòmica de l'executiu de Sánchez, Nadia Calviño, l'havia apartat del full de ruta de la Moncloa, mostrant-se més partidària de fer augmentar l'oferta per abaratir els preus.Avui, però, Ábalos, ha recuperat el compromís del govern espanyol, com ja va fer -a mitges- el president Pedro Sánchez en la seva darrera visita a Barcelona.El 7 de febrer, després de reunir-se amb Ada Colau, Sánchez es va comprometre a aplicar "allò pactat" , evitant esmentar la paraula "regulació". Colau va aprofitar l'ocasió per traslladar a Sánchez la necessitat de "plasmar un primer esborrany" de la proposta.Ábalos ha utilitzat el seu compte de Twitter per assegurar que defensarà els drets socials que garanteix la Constitució.En paral·lel, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Clavet, ja va anunciar al Parlament que el Govern preparava una nova reforma legislativa per regular el preu del lloguer des de Catalunya. Al juny, l'oposició va tombar l'última proposta, molt criticada pels col·lectius en defensa del dret a l'habitatge.

