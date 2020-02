El PSC va gastar a la Paeria 2,3 milions en tres anys en campanyes i ajuts als mitjans

El govern de la Paeria de Lleida es va gastar 2,3 milions d'euros en ajudes als mitjans de comunicació durant el període del 2017 al 2019. Segons les dades dels pressupostos dels darrers anys dels executius socialistes, el govern local va destinar diverses partides en convenis i publicitat de les quals el Grup Segre, que edita el diari del mateix nom, en va ser el major beneficiat.La companyia que presideix Robert Serentill es va endur la meitat de les ajudes que els governs d'Àngel Ros i Fèlix Larrosa van aprovar per a mitjans de comunicació. La firma va ingressar un total de 1.211.812 euros que es van repartir en tres empreses del grup; diari Segre, que va tenir un guany de diner públic de 567.856 euros en tres anys, Lleida Pirineu Media Holding S.L (Lleida TV) que va tenir un benefici de 480.080 euros i Lerinform Lleida S.L.U, que va obtenir de la Paeria un total de 163.876 euros.El segon mitjà de comunicació que més es va beneficiar dels ajuts públics del govern de la ciutat va ser el diari La Mañana. El degà de la premsa lleidatana va acumular en tres anys una suma de 387.319 euros essent l'any 2017 el més prolífic amb 153.577 euros. El consistori també va invertir en publicitat a un altre diari de paper, La Vanguardia. El rotatiu del Grupo Godó, que no elabora continguts locals de Lleida, va rebre una quantitat que es fixa en 16.891 euros en conceptes de publicitat, una xifra que s'eleva fins als 87.609 euros si es mira els diners que la Paeria va concedir al grup. En aquestes inversions hi destaquen 28.737 euros que el consistori va pagar per la celebració de la Cursa de Rac1 a la ciutat de Lleida, que es va fer el 21 d'octubre del 2018 i on ho van participar unes 2.000 persones. L'emissora de Godó, líder en català, no té cap desconnexió local.En l'apartat de ràdios, l'Ajuntament de Lleida va aprovar factures per l'emissora UA1 que es registren en 310.951 euros. En els tres anys garbellats per, l'any més beneficiós per la ràdio va ser el 2018, quan va rebre 136.532 euros. Per la seva banda, la cadena Ser va obtenir 140.689 euros públics. En aquesta dada hi són inclosos els 18.791 euros que el consistori va pagar a l'emissora per la celebració d'un sol programa a la Seu Vella que va conduir el passat mes de juny el periodista Josep Cuní.En aquest cas, el nou govern de Miquel Pueyo va intentar rebaixar les prestacions econòmiques atès que es considerava que eren excessives, però el contracte que l'empresa havia firmat amb l'anterior govern de Lleida va acabar prevalent.Altres dues emissores que van aconseguir ajuda van ser la Cadena COPE, amb 71.247 euros, Onda Cero, una de les emissores lleidatanes que més tertúlies polítiques emet i que va rebre un total de 39.152 euros del 2017 al 2019.En l'apartat de mitjans digitals, una ajuda és la que més destaca. Es tracta del mitjà La Ciutat, nascut a Tarragona i que va acordar unes subvencions que van arribar a 28.061 euros. Finalment, el setmanari digital 7 Accents, nascut l'any 2014, va obtenir l'any 2017 10.080 euros.La mateixa empresa va passar, un any després, a editar per al diari Ara un suplement que es publica cada setmana i on la Paeria hi va destinar 12.721 euros en dos anys.

