Dos fotoperiodistes catalans, finalistes al World Press Photo 2020

Dos fotoperiodistes catalans estan nominats al premi World Press Photo 2020 , un dels guardons més prestigiosos en el camp del fotoperiodisme. Un d'ells és Ricard García Vilanova, especialitzat en zones de conflicte i crisis humanitàries. La imatge que l'ha portat a ser finalista és una fotografia que mostra un manifestant inconscient durant les protestes d'enguany a l'Iraq conegudes com la Tishreen Revolution.L'altre català nominat al World Press Photo 2020 és el fotoperiodista Ramon Espinosa, de l'agència Associated Press, que ha entrat en la categoria de Notícies d'Actualitat per una fotografia que mostra la devastació provocada per l'huracà Dorian a Bahamas.El fotoperiodista sevillà Antonio Pizarro Rodríguez també ha estat nominat dins la categoria de Natura per haver capturat en una instantània el linx ibèric -el felí més amenaçat del planeta segons l'organització mundial World Wildlife Fund- en el Parc Nacional de Doñana.El reconegut concurs de fotografia compta enguany amb la participació de més de 4.000 fotògrafs i 74.000 instantànies capturades arreu del món. Els guanyadors s'anunciaran el 15 d'abril a Àmsterdam (Holanda).L'exposició internacional de les fotografies guanyadores del prestigiós certamen es podrà visitar a Barcelona del 25 d'abril a l'1 de juny al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

