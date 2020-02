Un hospital de Tortosa incorpora gossos i nines hiperrealistes com a teràpia per als residents

Sugus i Lola són els dos gossos que participen en una de les teràpies. Foto: Cedida

Els residents de l'hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa compten des d'ara amb dues noves eines que volen contribuir al seu benestar. Es tracta de dos projectes de teràpia no farmacològica que ha implementat el complex assistencial de titularitat municipal, amb la col·laboració de l'empresa Jabil Packaging Solutions.L'objectiu dels dos projectes és "buscar la part emocional que connecta les persones que resideixen al centre, especialment les que desenvolupen una demència", ha explicat aquest dimecres Carme Franch, una de les educadores socials que estan al capdavant de la iniciativa. Per aconseguir-ho, una de les teràpies es duu a terme amb l'ajuda de Sugus i Lola, dos gossos que permeten els usuaris de l'hospital millorar l'autoestima, la confiança, i disminuir el sentiment de solitud i aïllament que puguin patir, així com fomentar l'afectivitat.L'altre projecte es posarà en marxa en el termini d'un mes i té com a protagonistes un seguit de nines hiperrealistes. En aquest cas, la teràpia persegueix dos funcions: d'una banda, facilitarà activitats de grup amb les quals busquen provocar la reminiscència, activar el record i d'esta manera poder generar grups de conversa i emocions, i de l'altra, permetrà fer activitats individuals que volen fer aflorar les emocions en persones amb demència avançada, i d'aquesta manera poder tenir-hi una comunicació que les aparti de l'aïllament.Aquest dimecres, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, acompanyada del gerent de l'hospital de la Santa Creu, Salvador Pallejà; la directora de la Llar Residència Santa Creu, Montse Brull; les educadores socials que implementen els projectes, i un representant de Jabil, Sergi Moñino, han acompanyat els usuaris en una de les sessions. L'alcaldessa de Tortosa ha remarcat que aquestes accions volen contribuir al benestar d'estes persones i a generar vincles entre els pacients. A la vegada, ha agraït la implicació del personal del complex assistencial en fer-ho possible, així com la contribució de l'empresa Jabil.Cal recordar que, mesos enrere, la planta que Jabil Packaging Solutions té a Tortosa va presentar aquests projectes al programa Jabil Cares, amb el qual la multinacional finança iniciatives proposades per les filials que tenen arreu del món per a la millora de les condicions dels seus treballadors o amb interès social del territori on s'ubiquen. En aquest cas, la proposta va ser una de les 32 seleccionades entre les 2.400 que es van presentar. L'aportació econòmica va ser de 2.000 dòlars (1.840 euros), que han permès dur a terme els dos projectes a l'hospital de la Santa Creu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor