Pressió a Generalitat i govern espanyol perquè reclamin el referèndum promès al Sàhara

Fa un any la Plataforma pel Sàhara Occidental a Catalunya es presentava en societat i aquest dijous, coincidint amb el 44è aniversari de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), insta el Govern a fer un posicionament públic a favor d'un referèndum d'autodeterminació al territori ocupat pel Marroc.Un referèndum promès per l'ONU el 1991, quan es va crear la Missió de les Nacions Unides pel Referèndum al Sàhara Occidental (Minurso). El dret a l'autodeterminació, però, continua sense exercir-se 29 anys després i 150.000 persones continuen vivint en camps de refugiats.La plataforma defensa com a part destacada de la lluita pel dret a l'autodeterminació del Sàhara la pressió a instàncies d'arreu del món i per això dirigeixen un missatge a la Generalitat. "Demanem un posicionament públic a favor d'un referèndum d'autodeterminació per culminar el procés de descolonització espanyola i l'ocupació marroquina.Albert Giralt és membre de la plataforma i recorda que l'entitat ja ha treballat una proposta de resolució amb tots els grups parlamentaris que demana una resolució al conflicte del Sàhara. El text no inclou, però, el dret a l'autodeterminació i per ara ha quedat guardat en un calaix.El missatge de la plataforma també va dirigit al govern espanyol i reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que exerceixi pressió com a membre de l'ONU, mentre recorden que l'estat va ser "potència administradora" del Sàhara Occidental.La plataforma presenta una llista llarga de greuges en territoris sahrauis. Manca de llibertat d'expressió, repressió política, policial i judicial i assassinats d'activistes. També l'incompliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la sobirania del Sàhara Occidental cap als seus territoris i la incompetència de l'ocupant de comercialitzar els seus recursos naturals.Actualment són 82 estats els que reconeixen la RASD i el moviment internacional de solidaritat centra la seva estratègia a pressionar per aconseguir que més països se sumin a la llista.

