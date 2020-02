VÍDEO El torero Fran Rivera i i Cayetano Martínez de Irujo, els «experts» sobre coronavirus a «Espejo Público»

Hoy, Susanna Griso ha llevado a Espejo Público como "especialistas" para hablar del coronavirus al torero Fran Rivera y al aristócrata Cayetano Martínez de Irujo. Así crean alarmismo y desinformación los medios de comunicación en España. pic.twitter.com/l1g46IcwXy — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 26, 2020

Un torero i un aristòcrata. Aquests han estat els dos "experts" que han estat comentant la crisi del coronavirus a l'estat espanyol en el programa Espejo Público d'Antena 3, dirigit per la presentadora i periodista catalana Susanna Griso. El torero era Fran Rivera i l'aristòcrata Cayetano Martínez de Irujo, dues persones recurrents en programes del cor i de celebrities de les cadenes privades espanyoles."El que està per arribar és molt més seriós del que sembla" o "com s'estengui el pànic..." eren frases que Rivera i Martínez de Irujo han dit enmig de la tertúlia, amb comentaris de Griso per abordar el virus que ja té una desena de casos confirmats a l'estat espanyol. La xarxa ha carregat amb duresa contra el programa i "l'alarmisme", asseguren, que provoquen declaracions de persones que no són expertes en el tema.

