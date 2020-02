Un nou cas de violació a una menor a Manresa a judici

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper dimarts 3 de març un home de 26 anys acusat d'un delicte d'agressió sexual a una menor que en el moment dels fets tenia 15 anys, en uns fets que van passar a la zona universitària de Manresa.Segons l'acusació de Fiscalia, a la qual ha tingut accés,els fets es remunten al 12 de febrer de 2017, a les 5 de la tarda, quan l'acusat, que llavors tenia 23 anys, va quedar a través d'Instagram a l'entorn de l'institut Lluís de Peguera amb una noia de 15 anys i després de passejar, quan eren a l'entorn de la zona universitària de Manresa, la va violar. L'escrit d'acusació explica que "estant ella estirada a terra" l'acusat "es va abaixar els pantalons i els va abaixar a ella, i la va penetrar vaginalment".Malgrat que la menor "l'empenyia amb les mans a l'estómac per desfer-se d'ell i que li demanava repetidament que la deixés", l'acusat no va desistir en l'agressió sexual. El fiscl explica que "la menor va viure aquesta situació amb por degut a la determinació de l'agressor i la diferència d'edat entre tots dos, arribant a "pensar que podria colpejar-la si mostrava més oposició". Abans de la violació, l'acusat ja havia intentat besar-la i fer-li tocaments.Com a resultat de l'agressió, la jove va presentar diverses lesions vaginals i, sobretot, trastorn adaptatiu amb ansietat que li fa requerir psicoteràpia. La menor, juntament amb el seu pare, van presentar denúncia per aquests fets pocs dies després de l'agressió.Per tot plegat la Fiscalia demana per a l'acusat una pena de 13 anys de presó i set més de llibertat vigilada. Per aquest període conjunt de 20 anys també demana una ordre d'allunyament de 1.000 metres respecte de la víctima. Quant a responsabilitat civil, la Fiscalia demana 20.000 euros com a indemnització per les lesions, per les seqüeles i pel dany moral.El cas d'aquesta agressió arriba després d'un any en que les violacions han estat notícia a Manresa . A més, aquest mateix dimarts s'ha fet públic que els delictes sexuals s'han duplicat a la capital del Bages

