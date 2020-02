Les mútues cobriran els futurs pacients de coronavirus

El sector assegurador de l'Estat ha declarat la seva "ferma i inequívoca" col·laboració amb les mesures per controlar la propagació del coronavirus a Espanya establertes per les autoritats sanitàries en assumir els costos derivats de l'atenció a possibles pacients infectats.Segons recorda Unespa, la patronal de les asseguradores, el sector ja va assumir anteriorment els costs generats per altres situacions similars, com el brot respiratòria aguda greu (SARS, en anglès), de 2002; la grip aviària (virus H5N1) de 2004 a 2006; o, més recentment, de la grip A o grip porcina (virus H1N1), de 2009 a 2010."En aquesta ocasió el sector assumirà també els costos que li corresponguin derivats de la situació que es generi", ha subratllat l'associació. Les asseguradores donen cobertura sanitària a Espanya a 10,3 milions de persones, de les quals 8,4 milions contracten la seva protecció amb caràcter complementari a l'assistència sanitària pública.Els restants 1,8 milions d'assegurats provenen de les mutualitats de funcionaris de l'Administració Central de l'Estat, els que tenen l'opció de cobrir la seva atenció sanitària a través de concerts amb asseguradores privades en unes condicions anàlogues a les que presten els serveis públics de salut .Els centres privats adscrits als quadres mèdics de les asseguradores de la branca de salut salut formen part de el Sistema Nacional de Salut espanyol. Aquests centres segueixen els protocols i directrius que s'estableixen per part dels poders públics.La patronal de les asseguradores han explicat que els assegurats que acudeixen a l'actualitat a un centre sanitari privat dels quadres mèdics de les asseguradores estan sent atesos amb total normalitat."L'arribada del coronavirus a Espanya és un tema de salut pública nacional. Per aquesta raó, els centres assistencials tenen l'obligació d'informar a les autoritats sanitàries dels possibles casos que detectin", ha precisat.

