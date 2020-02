El govern espanyol constata que no comparteix el «suposat dret a l'autodeterminació»

Pedro Sánchez no ha comparegut davant la premsa després de la primera reunió de la taula de diàleg . Ho ha fet María Jesús Montero, ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, inclosa a última hora en la negociació, per equilibrar els representants davant la nombrosa delegació catalana. Montero ha detallat que, en la trobada d'aquest dijous, Sánchez ha deixat clar que l'executiu estatal "no comparteix el suposat dret a l'autodeterminació" i ha tornat a rebutja la figura del mediador, reclamada per Quim Torra.La portaveu de la Moncloa, que ha insistit en la necessitat de "desbrossar" el camí del diàleg amb "empatia" per facilitar un clima de convivència, sí que ha recalcat que hi ha marge per trobar enteses que permetin "avançar". Ha destacat, per exemple, la possibilitat de traslladar a la comissió bilateral Estat-Generalitat, que es reunirà en les pròximes setmanes, qüestions sectorials que després poden trobar recorregut en els pressupostos generals de l'Estat. Ha posat d'exemple Rodalies i inversions vinculades a infraestructures.En aquest sentit, Montero s'ha mostrat confiada que el govern espanyol rebrà el suports necessaris aquest dijous al Congrés per supera el primer tràmit dels comptes. És una votació rellevant, la del sostre de despesa, en què s'espera el sentit del vot d'ERC. L'assumpte, segons fonts de Moncloa, no s'ha tractat en la reunió d'aquest dimecres.La Moncloa ha considerat "satisfactòria" la reunió de més de tres hores, entre d'altres qüestions, perquè ha permès "normalitzar" les relacions institucionals i també "afectives". "Hem començat a construir un nou clima", ha detallat la portaveu de l'executiu espanyol, que ha recalcat que la negociació serà "complexa" i difícilment donarà "fruits a curt termini".Montero ha recalcat que les dues parts s'han receptat trobar "fórmules imaginatives" poder poder avançar en el diàleg. Ara mateix, tal com ha expressat la ministra, el govern d'Espanya i el de la Generalitat es troben als "antípodes". Per això, la ministra ha demanat progressar en el "diagnòstic" per trobar un punt de trobada que permeti arribar a acords.Sense un ordre del dia establert prèviament, de la trobada no se n'esperaven resultats a curt termini. La reunió, això sí, ha servit per iniciar una nova etapa que resolgui el conflicte polític. Cada part, però, té el seu diagnòstic i les seves propostes -agenda de reconciliació i acords sectorials versus demanda d'autodeterminació i amnistia- que fan pensar en un trajecte de llarg recorregut. És previsible que la taula de diàleg no progressi fins que no hi hagi nou Govern a Catalunya. I les eleccions encara no estan ni convocades.En qualsevol cas, el president espanyol, en la sessió de control al govern d'aquest matí al Congrés , ha insistit davant Laura Borràs, portaveu de JxCat, que no hi ha una "majoria social" a favor de la independència. Ho ha fet després que Borràs li insistís, a la cambra baixa, que "sense llibertat no hi ha normalitat".L'única qüestió de fons que suposa una coincidència entre les dues parts reunides aquest dimecres a la Moncloa és la necessitat que el diàleg arrenqui. "Avançar és començar", sostenia aquesta setmana Carmen Calvo, vicepresidenta del govern espanyol i membre de la taula de diàleg. Des de les dues parts s'assumeix que el camí serà llarg, complex i costerut, i que la campanya electoral catalana no hi ajudarà. Existeix la voluntat, això sí, d'encetar una nova etapa després d'una dècada de ruptura que ha comportat presó, exili i múltiples desconfiances.

