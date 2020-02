Coronavirus: entre el «degoteig» de casos i la gestió de l'alerta

Catalunya es prepara per a un "degoteig" de casos de coronavirus en els pròxims deu o dotze dies. Aquesta és la previsió amb què treballa el departament de Salut i que ha comunicat aquest dimecres la consellera, Alba Vergés, en una roda de premsa. En paral·lel, l'arribada del virus ha obligat a activar una alerta que ara el Govern es veurà obligat a gestionar.parla amb el metge expert en malalties infeccioses Oriol Mitjà i l'exconsellera de Salut Marina Geli, que va liderar la resposta de la sanitat catalana contra la grip A el 2009, per conèixer els pròxims passos que hauria de fer la Generalitat.Ara mateix hi ha dos casos confirmats a Catalunya . El primer és el d'una dona italiana de 36 anys que està evolucionant favorablement i el segon, el d'un noi que va estar a la zona de Milà entre el 22 i el 25 de febrer. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat que ara s'estan identificant els seus contactes perquè quedin aïllats als domicilis.Per ara els dos casos detectats són "importats" d'Itàlia i el principal objectiu del Govern és evitar el contagi comunitari , és a dir, que no es produeixin contagis en territori català. Un objectiu que no s'ha pogut complir a Andalusia. El cas detectat a Sevilla és el primer contagi autòcton registrat al conjunt de l'estat espanyol.Segons el metge expert en malalties infeccioses, Oriol Mitjà, les probabilitats d'un contagi autòcton augmenten en funció dels dies que faci que les persones afectades s'hagin infectat i del temps que tardin a anar a l'hospital. Pel que fa al primer cas a Catalunya, la dona va ser a Itàlia entre el 12 i el 22 de febrer i la infecció es va comunicar tres dies després. En el cas del segon noi afectat, el cas es va comunicar només un dia després que tornés de Milà.Mitjà insisteix que les autoritats sanitàries s'han de plantejar l'objectiu de trobar almenys el 80% de persones que hagin estat en contacte amb les dues persones infectades. "Només en el cas que això no es compleixi es podria parlar de la possibilitat d'una epidèmia", explica.Catalunya va activar aquest dimarts el protocol per coronavirus i, per tant, segons Mitjà és possible que s'hagi "escapat" algun cas. De tota manera, segons el metge expert en malalties infeccioses en escenaris similars s'estima que habitualment no es detecten el 50% dels casos.El 2009 Marina Geli era consellera de Salut quan Catalunya va haver d'afrontar l'arribada de la grip A. Tot i que ara l'aterratge del coronavirus planteja reptes diferents, el Govern es veu obligat de nou a fer front a un virus fins ara desconegut.Per això Geli planteja com a objectiu prioritari gestionar la comunicació del "risc". En aquest sentit l'exconsellera analitza positivament la tasca feta fins ara per Salut, especialment la intensificació del treball del 061. "Hi ha qüestions bàsiques que es poden atendre per telèfon i evitar així que tothom vagi de manera presencial al sistema sanitari", argumenta.De la seva experiència amb la grip A, Geli també m'extreu l'aprenentatge de fomentar la formació del professional sanitari. "Cal gestionar certeses i incerteses". Precisament aquest dimecres la consellera Alba Vergés, ha anunciat que el departament ja ha establert un canal de comunicació amb els professionals sanitaris.Per a Geli, en situacions d'incertesa per l'arribada d'un nou virus és important "l'autoritat". "És necessari que algú amb coneixement parli i que ho faci reiteradament", afirma. Tot plegat amb l'objectiu de generar "visibilitat" i de dona consells "quotidians" a la població.Fins ara el Govern no ha dictat prohibicions ni restriccions relacionades amb la prevenció pel coronavirus. Vergés s'ha limitat a valorar la possibilitat de cancel·lar viatges "de plaer" a les zones afectades pel virus, és a dir, el nord d'Itàlia, Corea del Sud, la Xina, el Japó i l'Iran. Per a Mitjà no és necessari que el Govern faci més passos per ara. "Només si els serveis públics no donessin l'abast, s'haurien de plantejar mesures més dràstiques", detalla.Les autoritats sanitàries, doncs, esperen com es tradueix aquesta previsió de "degoteig" de casos els pròxims dies. El coronavirus és una malaltia desconeguda fins ara que planteja algunes incògnites en comparació amb la grip estacional. Per exemple, la seva taxa real de mortalitat i el seu nivell de gravetat.

