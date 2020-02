El Govern i la Moncloa pacten que la taula de diàleg es reuneixi cada mes

Dues senyeres i dues banderes espanyoles han flanquejat el president de la Generalitat, Quim Torra, a la sala de premsa principal de la Moncloa. És l'escenari, inèdit en el cas d'un dirigent autonòmic , en el qual ha comparegut després de la primera trobada de la taula de diàleg que ha liderat al costat de Pedro Sánchez. Poc abans de la compareixença, s'ha fet públic un comunicat conjunt en el qual s'hi ha consignat que es faran reunions mensuals i on s'emmarca qualsevol acord dins la "seguretat jurídica".En la trobada, segons el comunicat, s'ha "constatat" la naturalesa "política" del conflicte. "La mesa de governs és un instrument per vehicular una solució i, per això, les parts s'han emplaçat a continuar treballant per impulsar el diàleg, la negociació i l'acord", sosté el text, perfilat durant la reunió, que ha durat tres hores i que no ha registrat cap avenç palpable al marge de l'inici formal del diàleg.Torra, que ja ha marxat a l'aeroport per agafar un vol a Lisboa, ha lamentat que Sánchez no hagi plantejat cap "proposta" política concreta per resoldre el conflicte. La propera cita de la mesa, segons ha avançat Torra, se celebrarà durant el mes de març a Barcelona. El president ha recalcat que existeixen "discrepàncies" en l'aproximació al conflicte entre les dues parts, i ha ressaltat que la principal demanda catalana és el respecte a la "voluntat popular". També ha volgut deslligar els aspectes del "dia a dia" -com ara els pressupostos estatals- de la taula de diàleg.Preguntat per la demanda del mediador internacional, Torra ha indicat que la qüestió s'ha plantejat durant la reunió, però no ha especificat quina ha estat la resposta de l'Estat. "Ho hem posat sobre la taula, era el nostre deure", ha insistit el president de la Generalitat, que tenia a primera fila asseguts els membres de la delegació catalana. Un d'ells, el conseller Alfred Bosch, serà l'encarregat d'elaborar l'ordre del dia de la comissió bilateral, que és on es tractaran els aspectes sectorials.El president, que al matí tenia una visita al Barcelona Supercomputing Center, ha viatjat amb tren cap a Madrid a mig matí, i hi ha arribat al migdia. En el trajecte ha estat acompanyat dels membres de la delegació catalana escollits per Junts per Catalunya (JxCat): el conseller Jordi Puigneró, la diputada Elsa Artadi i també Josep Rius, que va ser el seu cap de gabinet en l'aterratge a Palau i que va ostentar el mateix càrrec amb Carles Puigdemont quan era president. Un cop a la capital espanyola, s'ha reunit a la delegació del Govern amb la part d'ERC integrant de la negociació.Es tracta del vicepresident Pere Aragonès, del conseller Alfred Bosch i dels diputats Josep Maria Jové i Marta Vilalta, amb els quals ha traçat l'estratègia de cara a la reunió. Els membres de la part catalana han arribat cap a les 16.15 al recinte de la Moncloa, on han passejat fins a l'edifici governamental amb els ministres María Jesús Montero, Carolina Darias, Manuel Castells, Salvador Illa i José Luis Ábalos. La vicepresidenta Carmen Calvo ha esperat Aragonès, i Sánchez ha fet el mateix amb Torra.En un ambient de cordialitat i una escenografia planificada, els dos presidents s'han fotografiat a la porta de l'edifici governamental, on hi havia dues senyeres i dues banderes espanyoles. Sánchez l'ha guiat cap a dins, fins a la sala Tàpies, que és on s'ha celebrat la reunió de la mesa. Torra ha saludat un per un els ministres, que han entrat acompanyats de la resta de membres de la delegació catalana. Els dos presidents s'han assegut cara a cara, flanquejats pels respectius vicepresidents.La reunió ha tingut detalls simbòlics rellevants, com ara la llibreta moleskine de Josep Maria Jové -dirigent d'ERC investigat per l'1-O, la causa judicial del qual va estar protagonitzada precisament per una llibreta seva d'aquest tipus- i el bolígraf de color lila de Marta Vilalta, homenatge a Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i empresonada a Mas d'Enric després de la condemna per sedició del Suprem.

