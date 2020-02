El lladre més maldestre del país no guanya per sabatilles i és de Manresa

La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra busca un home que dissabte passat va cometre dos intents de robatori amb violència i arma blanca en dos establiments del Centre Històric de Manresa amb menys de mitja hora de separació. Tot i que no està demostrat al 100%, la policia catalana treballa amb la hipòtesi que es tracta del mateix individu qui ha portat a terme els dos atracaments, ja que la coincidència en el temps, en l'espai i en el mètode fan pensar que és així.El delinqüent, però, no va tenir gaire sort en les dues accions. A dos quarts de sis de la tarda, l'home va entrar al supermercat Llobet del carrer Sobrerroca i va amenaçar la caixera amb un ganivet demanant-li la caixa. Després d'un primer moment de confusió en que la caixera no acabava d'entendre què passava, la treballadora es va girar darrere seu, va agafar una ampolla de cava pel coll i la va aixecar davant el lladre que, temorós, va fugir corrent.Menys de mitja hora després, prop de les sis de la tarda, un home de les mateixes característiques, però en aquest cas cobert amb una caputxa i un fulard a la cara, va entrar a l'estanc Núria, a la via Sant Ignasi, a l'altura de les Piscines Municipals de Manresa. De nou, va mostrar un ganivet i va exigir la recaptació de la caixa.El dependent de l'establiment va fer com si anés a obrir la caixa, però va agafar un esprai de pebre i va ruixar la cara del delinqüent. En aquest cas, segons informen els Mossos d'Esquadra, el delinqüent, amb la mà a la cara, va llançar el ganivet contra el botiguer, però aquest el va esquivar. Finalment, el lladre va tornar a fugir corrent.Els Mossos d'Esquadra treballen amb les identificacions per poder determinar el causant d'aquests intents de robatori amb violència.

