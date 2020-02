VÍDEO Guardiola es desfà en elogis cap al Reial Madrid i Zidane

El Manchester City s'enfronta aquesta nit al Reial Madrid en el marc dels vuitens de final de la Champions League. Pep Guardiola, entrenador de l'equip anglès, s'ha desfet en elogis pel club blanc i el seu tècnic, Zinedine Zidane. Preguntat pels periodistes en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, Guardiola assegurava que la història del club madrileny a la competició europea "no té precedents" i el que ha fet l'entrenador francès "serà molt i molt difícil que es repeteixi".Guardiola ha elogiat la història del Reial Madrid a la Champions League, explicant que sap quina importància té el torneig per al club blanc, la seva afició i quin pes històric han de suportar els jugadors cada vegada que trepitgen un estadi per a competir a la Champions. L'entrenador de Santpedor no és la primera vegada que es desfà en elogis per l'equip blanc i Zidane.

