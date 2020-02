Un jutge condemna un grafiter a 16 mesos de presó i dos anys sense poder accedir al metro de Barcelona

Un jutge ha imposat a un grafiter una pena d'un any i quatre mesos de presó, una multa de 2.340 euros i la prohibició d'accedir al Metro de Barcelona i la xarxa de transport públic de la ciutat durant dos anys per pintar tres cotxes d'un comboi de l'L4, amb danys valorats en 2.121 euros.En un comunicat aquest dimecres, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha celebrat la sentència per aplicar el delicte de danys previst en el Codi Penal a la realització de murals en trens, una proposta dels operadors ferroviaris per frenar l'"insuportable impacte social i econòmic del vandalisme grafiter".La sentència recull que, a més dels danys materials, les pintades també afecten el servei perquè durant el procés de restauració els vagons queden fora de circulació: "El vandalisme ferroviari s'ha convertit els darrers anys en una activitat delictiva organitzada", ha assegurat TMB.El Metro de Barcelona registra una mitjana de quatre intents d'intrusió al dia, dels quals l'any passat 626 van tenir èxit (un 12% més que el 2018), i van afectar un total de 1.444 cotxes vandalitzats, la qual cosa equival a 41.734 metres quadrats de pintades murals.En relació amb l'impacte econòmic, es van destinar 1,5 milions d'euros a la neteja de grafitis en trens, un cost que augmenta fins als quatre milions d'euros quan se suma la vigilància específica, la reparació i substitució de càmeres de seguretat, portes o parets, entre altres tasques.

