1.180 euros de regal per a cada ciutadà: així reactiva Hong Kong l'economia pel coronavirus

El Govern de Hong Kong lliurarà 10.000 dòlars de Hong Kong (1.180 euros) a cadascun dels set milions de residents majors de 18 anys com a mesura d'estímul davant l'impacte en l'economia del brot del coronavirus i de les protestes al carrer dels últims mesos de 2019. Així ho ha anunciat Paul Chan, ministre de finances d'aquesta regió administrativa especial."Els disturbis socials dels passats mesos i la nova epidèmia del coronavirus han representat un cop dur per a l'economia de Hong Kong", ha indicat Chan durant la presentació dels pressupostos de la regió, assenyalant que la mesura "excepcional "suposarà un cost per a les arques públiques de 71.000 milions de dòlars de Hong Kong (8.850 milions d'euros)."Davant d'una recessió econòmica, esperem un descens dels ingressos públics aquest any, de manera que el govern ha d'exercir la prudència fiscal per garantir uns comptes sanejats", ha apuntat Chan, per a qui el govern "hauria de fer també una mica més, tot i el dèficit".D'aquesta manera, el ministre de Hong Kong ha anunciat el desemborsament de 10.000 dòlars de Hong Kong a cada resident permanent major de 18 anys per tal d'impulsar el consum local i alleujar la càrrega financera que suporten les famílies. D'altra banda, Hong Kong ha anunciat una rebaixa fiscal que suposarà exempcions al pagament d'impostos sobre els salaris.

