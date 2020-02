De Sáenz de Santamaría a Alfonso Alonso: totes les víctimes de Pablo Casado

Alfonso Alonso i Pablo Casado, junts en una imatge d'arxiu

És la darrera víctima de Pablo Casado i tot indica que no serà l'última. El fins ara president dels populars bascos ha estat dels barons territorials més esquerps amb el nou cap del partit, qüestionant l'aproximació a Ciutadans, que al PP basc genera anticossos. A Euskadi, els populars acepten el règim fiscal especial, mentre que Ciutadans s'hi oposa. I el to extremista i antinacionalista de Génova fa inviable fer política als populars bascos. El pacte forçat amb Ciutadans i la inclusió de dos candidats del partit d'Inés Arrimadas -que no té presència a Euskadi- va ser la gota que va fer vessar el got, i Alonso va dir "no" a l'acord, sent cessat com a cap de cartell per Casado. Ara, el PP basc torna als temps de Mayor Oreja amb la tria de Carlos Iturgaiz com a candidat a lehendakari.